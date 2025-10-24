"Ils volent, ils trichent" : Lamine Yamal se paie le Real et met le feu aux poudres pour lancer El Clásico

Chafik Ouassal
Commentaire
"Ils volent, ils trichent" : Lamine Yamal se paie le Real et met le feu aux poudres pour lancer El Clásico
Photo: © photonews
Comment avant quasi chaque Clásico, l'Espagne entre en ébullition. Le choc se jouera dimanche à Madrid. Mais cette fois, c'est la pépite du Barça qui a lancé les hostilités.

Lamine Yamal a répondu présent lors des dernières confrontations entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Cette fois encore, il s'est dit "impatient de jouer le même rôle cette année". Mais dans une récente interview, il s'est montré très franc dans son opinion sur son rival.

La saison dernière, le FC Barcelone a remporté les quatre confrontations contre le Real Madrid, en partie grâce à un Lamine Yamal magistral, alors âgé de seulement 17 ans. Il a marqué lors des deux matchs de championnat remportés, tout comme lors de la Supercoupe. Et pour la finale de la Copa del Rey, il a encore une fois fait le spectacle avec deux passes décisives.

Malgré une légère blessure, le jeune talent a marqué le début de saison de son empreinte avec trois buts et cinq passes décisives. Mais ces derniers mois, il fait de plus en plus parler de lui pour des raisons autres que sportives. L'été dernier, c'était sa fête d'anniversaire, mais ici ses toutes dernières déclarations lui ont valu la colère de tout le vestiaire du Real Madrid.

En effet, jeudi, l'ailier était invité à la Kings League de l'ancien défenseur du FC Barcelone Gerard Piqué, et il a été interviewé après coup. Selon lui, le Real Madrid cherche toujours à influencer l'arbitre : "Bien sûr, ils volent, ils se plaignent, ils trichent, ils font tout ça", a-t-il déclaré.

Stupide et irrespectueux

Ces quelques mots ont provoqué un véritable tollé en Espagne. La presse madrilène en particulier en fait tout un plat. Selon MARCA, le vestiaire du Real serait loin d'être ravi de ces déclarations et trouverait cela "stupide et irrespectueux". 

Dani Carvajal aurait même l'intention d'avoir une discussion sérieuse avec son coéquipier de l'équipe nationale après le match de dimanche. Voilà de quoi épicer ce Clásico un peu plus. Après neuf journées, le Real Madrid est en tête de la Liga avec 24 points, soit deux de plus que son rival catalan. 

