De l'espoir pour De Bruyne ? Un kiné qui le connaît très bien donne son avis sur la blessure du Diable Rouge

Kevin De Bruyne a-t-il commencé une course contre la montre en vue du Mondial ? Lieven Maesschalk ne voit aucune raison de paniquer après sa blessure face à l'Inter Milan.

Vent de panique tant à Naples qu'en Belgique depuis ce samedi : Kevin De Bruyne s'est blessé face à l'Inter Milan. Sorti en larmes, le meneur de jeu paraissait craindre le pire, mais à en croire le célèbre kinésithérapeute Lieven Maesschalk, il ne faut pas trop s'inquiéter.

Maesschalk, kiné attitré des Diables Rouges depuis de longues années et confident de certains d'entre eux, a échangé avec KDB suite à sa blessure. Le scanner ne sera effectué que ce lundi, mais dans les colonnes de Het Laatste Nieuws, il demande de garder son calme.

"C'est vrai qu'à l'époque de sa blessure à la cuisse, c'était grave et cela avait nécessité une opération. Mais cela ne signifie que cette nouvelle blessure soit située au même endroit", déclare Lieven Maesschalk.

De Bruyne en pleine forme pour la Coupe du Monde ?

"On voit de plus en plus de soucis de ligaments dans le football. C'est un sport explosif, avec beaucoup d'intensité, et la fatigue joue un rôle. Mais Kevin est un professionnel, il fait de son mieux pour prévenir ces blessures", assure-t-il. "Sans scanner, c'est difficile de dire ce qu'il en est, mais Kevin est un professionnel".





Maesschalk appelle donc à la patience. "J'ai pleine confiance en Kevin, il reviendra. La Coupe du Monde est encore loin. Au final, ce qui compte est qu'il soit en forme pour les moments importants. C'est un gagneur et un perfectionniste".