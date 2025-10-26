De l'espoir pour De Bruyne ? Un kiné qui le connaît très bien donne son avis sur la blessure du Diable Rouge

De l'espoir pour De Bruyne ? Un kiné qui le connaît très bien donne son avis sur la blessure du Diable Rouge

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Kevin De Bruyne a-t-il commencé une course contre la montre en vue du Mondial ? Lieven Maesschalk ne voit aucune raison de paniquer après sa blessure face à l'Inter Milan.

Vent de panique tant à Naples qu'en Belgique depuis ce samedi : Kevin De Bruyne s'est blessé face à l'Inter Milan. Sorti en larmes, le meneur de jeu paraissait craindre le pire, mais à en croire le célèbre kinésithérapeute Lieven Maesschalk, il ne faut pas trop s'inquiéter.

Maesschalk, kiné attitré des Diables Rouges depuis de longues années et confident de certains d'entre eux, a échangé avec KDB suite à sa blessure. Le scanner  ne sera effectué que ce lundi, mais dans les colonnes de Het Laatste Nieuws, il demande de garder son calme.

"C'est vrai qu'à l'époque de sa blessure à la cuisse, c'était grave et cela avait nécessité une opération. Mais cela ne signifie que cette nouvelle blessure soit située au même endroit", déclare Lieven Maesschalk. 

De Bruyne en pleine forme pour la Coupe du Monde ?

"On voit de plus en plus de soucis de ligaments dans le football. C'est un sport explosif, avec beaucoup d'intensité, et la fatigue joue un rôle. Mais Kevin est un professionnel, il fait de son mieux pour prévenir ces blessures", assure-t-il. "Sans scanner, c'est difficile de dire ce qu'il en est, mais Kevin est un professionnel".

Maesschalk appelle donc à la patience. "J'ai pleine confiance en Kevin, il reviendra. La Coupe du Monde est encore loin. Au final, ce qui compte est qu'il soit en forme pour les moments importants. C'est un gagneur et un perfectionniste".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Inter
Napoli
Kevin De Bruyne

Plus de news

Naples retient son souffle : les premières nouvelles tombent pour Kevin De Bruyne

Naples retient son souffle : les premières nouvelles tombent pour Kevin De Bruyne

08:45
Retrouvailles reportées pour Marco Ilaimaharitra ? Le verdict tombe

Retrouvailles reportées pour Marco Ilaimaharitra ? Le verdict tombe

22:30
Trois blessures contre le même adversaire : malédiction ou simple coïncidence pour Kevin De Bruyne

Trois blessures contre le même adversaire : malédiction ou simple coïncidence pour Kevin De Bruyne

10:30
Coup du sort ou erreur ? Une décision d'Antonio Conte relance le débat après la blessure de Kevin De Bruyne

Coup du sort ou erreur ? Une décision d'Antonio Conte relance le débat après la blessure de Kevin De Bruyne

09:26
Mac Allister infranchissable, Kevin Rodriguez supersub : les notes de l'Union contre Saint-Trond

Mac Allister infranchissable, Kevin Rodriguez supersub : les notes de l'Union contre Saint-Trond

21:52
🎥 Lamine Yamal ciblé, Thibaut Courtois aussi impliqué : échauffourées après le Clasico

🎥 Lamine Yamal ciblé, Thibaut Courtois aussi impliqué : échauffourées après le Clasico

21:40
La Rola rugit à nouveau, l'Union sourit à nouveau : le leader a pris son temps

La Rola rugit à nouveau, l'Union sourit à nouveau : le leader a pris son temps

21:14
Jesper Fredberg attire une vieille connaissance d'Anderlecht à la Sampdoria

Jesper Fredberg attire une vieille connaissance d'Anderlecht à la Sampdoria

21:20
La RAAL surprend le Racing Genk, puis tient bon et repart avec un bon point !

La RAAL surprend le Racing Genk, puis tient bon et repart avec un bon point !

20:32
Un ex-Anderlechtois salue un élément précis qui a fait la grande force de Bruges

Un ex-Anderlechtois salue un élément précis qui a fait la grande force de Bruges

20:00
C'était déjà... le Mazzù-time à OHL

C'était déjà... le Mazzù-time à OHL

19:30
🎥 Le Real remporte un Clasico fou contre Barcelone : trois buts annulés et de nombreuses phases discutables

🎥 Le Real remporte un Clasico fou contre Barcelone : trois buts annulés et de nombreuses phases discutables

19:00
"Tant que nous gagnons" : l'Union Saint-Gilloise à nouveau sous pression

"Tant que nous gagnons" : l'Union Saint-Gilloise à nouveau sous pression

18:40
"Nous pourrons jouer sans pression car le Standard doit gagner" : les Rouches sont prévenus

"Nous pourrons jouer sans pression car le Standard doit gagner" : les Rouches sont prévenus

18:20
Défaite pour les jeunes d'Anderlecht, le Beerschot toujours invincible

Défaite pour les jeunes d'Anderlecht, le Beerschot toujours invincible

18:00
Thibaut Courtois nouveau capitaine des Diables Rouges ?

Thibaut Courtois nouveau capitaine des Diables Rouges ?

10:00
🎥 La catastrophe : Kevin De Bruyne sort du terrain en larmes après s'être blessé...en marquant sur penalty

🎥 La catastrophe : Kevin De Bruyne sort du terrain en larmes après s'être blessé...en marquant sur penalty

25/10
Mons ne tremble pas, le SL16 fait une mauvaise opération : les résultats de D1 ACFF

Mons ne tremble pas, le SL16 fait une mauvaise opération : les résultats de D1 ACFF

17:30
🎥 Mika Godts a été incontournable : le Belge grand artisan de la résurrection de son équipe

🎥 Mika Godts a été incontournable : le Belge grand artisan de la résurrection de son équipe

17:00
🎥 Cristiano Ronaldo y est presque : le Portugais fonce vers un record légendaire et historique !

🎥 Cristiano Ronaldo y est presque : le Portugais fonce vers un record légendaire et historique !

16:30
🎥 La tuile pour Bruges : un défenseur quitte le terrain en larmes

🎥 La tuile pour Bruges : un défenseur quitte le terrain en larmes

16:00
🎥 Bruges fait le nécessaire au Bosuil et maintient la pression sur l'Union

🎥 Bruges fait le nécessaire au Bosuil et maintient la pression sur l'Union

15:38
"DAZN laisse tomber les supporters de football" : enquête, amende et convocation ministérielle pour la chaîne

"DAZN laisse tomber les supporters de football" : enquête, amende et convocation ministérielle pour la chaîne

15:00
🎥 Clairement pas en bons termes : insultes et gestes obscènes entre Antonio Conte et Lautaro Martinez

🎥 Clairement pas en bons termes : insultes et gestes obscènes entre Antonio Conte et Lautaro Martinez

14:40
Un coach de JPL fait son mea culpa après s'en être pris à ses joueurs

Un coach de JPL fait son mea culpa après s'en être pris à ses joueurs

14:20
Antonio Conte semble avoir pris sa décision : Kevin De Bruyne va devoir se réinventer

Antonio Conte semble avoir pris sa décision : Kevin De Bruyne va devoir se réinventer

25/10
Le coach des Loups le confirme : une bien mauvaise nouvelle est tombée pour la RAAL

Le coach des Loups le confirme : une bien mauvaise nouvelle est tombée pour la RAAL

14:00
Officiel : Felice Mazzu reprend du service en Jupiler Pro League

Officiel : Felice Mazzu reprend du service en Jupiler Pro League

13:38
Les joueurs du Real Madrid très en colère : Lamine Yamal met de l'huile sur le feu avant le Clásico

Les joueurs du Real Madrid très en colère : Lamine Yamal met de l'huile sur le feu avant le Clásico

13:00
Anderlecht en panne d'inspiration : les chiffres qui font peur

Anderlecht en panne d'inspiration : les chiffres qui font peur

12:30
1
"On a dû courir derrière" : la colère de Charai après le partage contre la lanterne rouge de Pro League

"On a dû courir derrière" : la colère de Charai après le partage contre la lanterne rouge de Pro League

12:00
Moqué cet été, Sunderland fait taire tout le monde grâce à Talbi et Sadiki

Moqué cet été, Sunderland fait taire tout le monde grâce à Talbi et Sadiki

11:40
Et si la crise de DAZN tournait à l'avantage des fans belges, comme en France ?

Et si la crise de DAZN tournait à l'avantage des fans belges, comme en France ?

08:20
Un ancien joueur du Club de Bruges plonge Liverpool dans la crise en Premier League

Un ancien joueur du Club de Bruges plonge Liverpool dans la crise en Premier League

09:07
Les supporters réclament la tête de Besnik Hasi mais... qui à Anderlecht le veut/peut vraiment ? Analyse

Les supporters réclament la tête de Besnik Hasi mais... qui à Anderlecht le veut/peut vraiment ?

08:00
"Cher Bayern, cher Vincent" : fin de la polémique à Munich, malgré les regrets de Kompany

"Cher Bayern, cher Vincent" : fin de la polémique à Munich, malgré les regrets de Kompany

07:30

Plus de news

Les plus populaires

Serie A

 Journée 8
AC Milan AC Milan 2-2 Pisa Pisa
Udinese Udinese 3-2 Lecce Lecce
Parma Parma 0-0 Como Como
Napoli Napoli 3-1 Inter Inter
Cremonese Cremonese 1-1 Atalanta Atalanta
Torino Torino 2-1 Genoa Genoa
Hellas Verona Hellas Verona 2-2 Cagliari Cagliari
Sassuolo Sassuolo 0-1 AS Roma AS Roma
Fiorentina Fiorentina 2-2 Bologna Bologna
Lazio Lazio 1-0 Juventus Juventus
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved