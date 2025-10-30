Le Bayern de Kompany préparerait un gros coup du côté des Pays-Bas

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Vincent Kompany prépare le prochain mercato du Bayern Munich. Le coach belge s'intéresserait à Givairo Read, jeune défenseur néerlandais de Feyenoord.

Vincent Kompany veut rendre son Bayern Munich encore plus fort. Le coach belge chercherait un nouveau défenseur capable d’apporter de la vitesse et de la solidité sur le côté du terrain.

D’après Sky Sport Allemagne, le Bayern suivrait Givairo Read, un jeune joueur de 19 ans qui brille cette saison avec Feyenoord. Le Néerlandais enchaîne les bonnes performances et attire l’attention de plusieurs grands clubs.

Read est sous contrat avec Feyenoord jusqu’en 2029. Sa valeur est estimée à environ 20 millions d’euros par Transfermarkt.

Kompany apprécie son profil dynamique et discipliné. Le coach belge souhaite renforcer les couloirs et instaurer une concurrence pour tirer le meilleur de son effectif.

Le club allemand n’est pas seul. Plusieurs équipes anglaises suivent Read de près. Le Bayern devra agir vite s’il veut convaincre le jeune talent de rejoindre Munich.