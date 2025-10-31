Le retour à la compétition sera long, mais Romelu Lukaku franchit une étape importante

Romelu Lukaku commence à trouver le temps long à l'infirmerie. Mais son retour à Naples va casser la routine de son quotidien.

Cela fait déjà depuis le 14 août que Romelu Lukaku est sur la touche, après s'être gravement blessé lors d'un match de préparation contre l'Olympiakos. Depuis, le Diable Rouge vit sa revalidation en Belgique, devant en plus faire face à la perte de son père.

Si son retour à la compétition est encore loin, il commence toutefois à voir le bout du tunnel. La Gazzetta dello Sport confirme que Big Rom est revenu à Naples aujourd'hui.

Le staff médical ne veut rien précipiter

Lukaku assistera samedi à la rencontre de ses coéquipiers contre Como, dirigé par Cesc Fabregas et chez qui on retrouve également Jean Butez ou Ignace Van Der Brempt.

À côté de cela, le travail de l'ombre s'intensifie : le Diable Rouge a même pu à nouveau s'entraîner aujourd'hui, il semble avoir bien réagi à sa séance individuelle.

Le retour à la compétition sera toutefois encore long. Il est inutile d'en parler avant que Lukaku ne soit revenu à l'entraînement collectif et ne se soit complètement remis de cette blessure à la cuisse gauche. Les dernières estimations tablent sur mi-décembre.