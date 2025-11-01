Un retour dans longtemps ? Paul Pogba fait passer un message

Sur Instagram, Paul Pogba a réagi à sa blessure avec un message simple : "Le plan de Dieu est le meilleur moment".

Beaucoup espéraient revoir Paul Pogba avec le groupe monégasque pour le match face au Paris FC. Sans jouer, sa présence aurait marqué un petit pas vers un retour. Le sort en a décidé autrement.

Le milieu français s’est blessé à l’entraînement vendredi. Sébastien Pocognoli, son entraîneur, a confirmé la nouvelle la veille du match. "Sa cheville a pris un coup, il ne sera pas de retour tout de suite", a-t-il expliqué, visiblement déçu pour son joueur.

Le staff médical préfère ne prendre aucun risque. Pogba n’a plus joué depuis septembre 2023 et chaque étape de sa remise en forme est suivie avec prudence. Le club veut éviter une rechute.

Sur Instagram, le joueur a tenu à rassurer ses fans. "Le plan de Dieu est le meilleur moment", a-t-il écrit, accompagné du mot "sabr", qui signifie patience en arabe.





À en croire son message, le champion du monde n’a pas perdu la foi ni la volonté de revenir plus fort.