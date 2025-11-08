Pas repris par Rudi Garcia, il livre un excellent match de plus : "Il change cette équipe"

Arthur Vermeeren était titulaire dans l'entrejeu de l'Olympique de Marseille, qui l'a emporté (3-0) contre le Stade Brestois. L'ancien de l'Atlético Madrid séduit toute la France.

Arthur Vermeeren méritait-il d'être dans la sélection de Rudi Garcia ? En tout cas, le jeune Diable Rouge, qui compte déjà 6 caps mais n'a encore jamais été repris depuis l'arrivée du nouveau sélectionneur, commence à prendre ses marques avec l'OM.

Ce samedi après-midi, Vermeeren était aligné dans l'entrejeu par Roberto De Zerbi et a disputé l'intégralité de la rencontre face au Stade Brestois. Une rencontre remportée par Marseille, et lors de laquelle le jeune belge a encore convaincu.

"Je peux entendre qu'il a du déchet, mais Arthur Vermeeren change le visage de cet OM avec et sans ballon", estime ainsi Swann Borsellino, consultant RTBF mais aussi supporter assumé de l'Olympique de Marseille dont il observe régulièrement les rencontres. "Je ne trouve aucun argument pour qu'il n'ait pas plus de temps de jeu".

Car s'il impressionne presque à chaque fois qu'il joue, Vermeeren ne joue en effet pas pour autant systématiquement. C'est cependant sa 4e apparition d'affilée en Ligue 1, tandis qu'il a joué trois des quatre matchs phocéens en Champions League. 

D'autres commentaires sur les réseaux vont dans ce sens : "Vermeeren ne doit plus jamais sortir de cette équipe (...) il faut lever l'option" ; "Plus de ballons en avant que tous les milieux de terrain de mercredi soir (nda : en Champions League)"  ; "Qualité technique, vision et travail à la récupération : Arthur Vermeeren, c’est un régal". 

