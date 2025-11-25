La crise s'aggrave à l'Ajax : trois Belges sur la pelouse, mais Benfica s'impose

L'Ajax Amsterdam s'est incliné à domicile 0-2 face au Benfica de José Mourinho. Bounida et Godts étaient dans le onze.

Rayane Bounida et Mika Godts ont été alignés ensemble ce mardi soir avec l’Ajax, pour la première fois, lors du match de Ligue des champions contre Benfica. Dodi Lukebakio n'était pas sur la feuille de match côté portugais, le Diable Rouge souffre d'une blessure à la cheville.

Le début de match a tourné très vite en faveur des Portugais. Benfica a ouvert le score après quelques minutes de jeu. L’Ajax a tenté d’imposer son rythme, mais l’équipe manquait de précision dans les trente derniers mètres.

Nos Belges ont échoué

Bounida a essayé d’apporter de la créativité, Godts a cherché à accélérer le jeu, et Jorthy Mokio, monté en seconde période, a tenté de secouer les lignes. Malgré leurs efforts, les occasions n’étaient pas assez dangereuses pour inquiéter Benfica.

En fin de rencontre, les Néerlandais se sont fait surprendre une deuxième fois. Benfica a profité d’un espace laissé derrière la défense pour inscrire le 0-2. Un but de Leandro Barreiro.

Pour l’Ajax de Kasper Dolberg, revenu après son passage à Anderlecht, cette défaite est un nouveau coup dur. C’est déjà la cinquième d’affilée.