"Depuis que Kompany est là, les journalistes doivent de nouveau travailler"
Vincent Kompany est adoré de tous ou presque en Bavière. Presque ? Selon Uli Hoeness, c'est peut-être du côté de la presse qu'on regrette le peu de vagues que fait l'actuel coach du Bayern Munich.

Tout va pour le mieux au "FC Hollywood" : le surnom du Bayern Munich, qui lui vient de sulfureuses luttes internes et scandales ayant éclaté en coulisses dans les années 90 et 2000, paraît bien loin désormais. Vincent Kompany n'est pas homme à créer la polémique.

Et cela réjouit notamment son président d'honneur Uli Hoeness. Dans les colonnes de BILD, ce dernier a comparé Kompany à certains de ses prédécesseurs, qu'il n'a pas souhaité nommer. 

Une pique envers Thomas Tuchel ? 

"Je ne veux citer aucun nom, mais nous avons eu des entraîneurs pour lesquels il fallait sortir l'extincteur après chaque conférence de presse", lâche Hoeness. Selon beaucoup d'observateurs, cette charge serait en réalité destinée à Thomas Tuchel, en poste directement avant Vincent Kompany. 

"Depuis que Kompany est là, les journalistes à Munich doivent à nouveau travailler. Il ne leur donne rien d'autre que du football", se réjouit le président d'honneur du Bayern Munich. 

Tout cela est évidemment facilité par les résultats : le Bayern est actuellement largement en tête du championnat, et fermement installé dans le top 8 de la Ligue des Champions malgré une première défaite à Arsenal la semaine passée. 

 Classement T P G P P B = Forme
1. Bayern Munich Bayern Munich 12 34 11 1 0 44-9 35 G G P G G
2. RB Leipzig RB Leipzig 12 26 8 2 2 22-13 9 G G P G P
3. Borussia Dortmund Borussia Dortmund 12 25 7 4 1 21-11 10 G G P P G
4. Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 12 23 7 2 3 28-17 11 G P G G P
5. Hoffenheim Hoffenheim 12 23 7 2 3 25-17 8 G G G P G
6. VFB Stuttgart VFB Stuttgart 12 22 7 1 4 21-17 4 G P G P P
7. Eintracht Francfort Eintracht Francfort 12 21 6 3 3 28-23 5 G P G G P
8. Freiburg Freiburg 12 16 4 4 4 19-20 -1 P P G P G
9. Werder Brême Werder Brême 12 16 4 4 4 16-21 -5 G P G P P
10. 1. FC Cologne 1. FC Cologne 12 15 4 3 5 21-20 1 P G P P P
11. Union Berlin Union Berlin 12 15 4 3 5 15-19 -4 P P P G P
12. B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 12 13 3 4 5 16-19 -3 P G G G P
13. Hambourg Hambourg 12 12 3 3 6 11-18 -7 P P P P G
14. FC Augsburg FC Augsburg 12 10 3 1 8 15-27 -12 P P P G P
15. Wolfsburg Wolfsburg 12 9 2 3 7 14-22 -8 G P P P P
16. 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 12 8 2 2 8 10-27 -17 P P P P G
17. FC St. Pauli FC St. Pauli 12 7 2 1 9 10-24 -14 P P P P P
18. FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 12 6 1 3 8 11-23 -12 P P P P P
 Journée 12
B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 0-0 RB Leipzig RB Leipzig
Union Berlin Union Berlin 1-2 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
Hoffenheim Hoffenheim 3-0 FC Augsburg FC Augsburg
Werder Brême Werder Brême 1-1 1. FC Cologne 1. FC Cologne
Bayern Munich Bayern Munich 3-1 FC St. Pauli FC St. Pauli
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-2 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Hambourg Hambourg 2-1 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 1-1 Wolfsburg Wolfsburg
Freiburg Freiburg 4-0 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05
