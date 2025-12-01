"Depuis que Kompany est là, les journalistes doivent de nouveau travailler"

Vincent Kompany est adoré de tous ou presque en Bavière. Presque ? Selon Uli Hoeness, c'est peut-être du côté de la presse qu'on regrette le peu de vagues que fait l'actuel coach du Bayern Munich.

Tout va pour le mieux au "FC Hollywood" : le surnom du Bayern Munich, qui lui vient de sulfureuses luttes internes et scandales ayant éclaté en coulisses dans les années 90 et 2000, paraît bien loin désormais. Vincent Kompany n'est pas homme à créer la polémique.

Et cela réjouit notamment son président d'honneur Uli Hoeness. Dans les colonnes de BILD, ce dernier a comparé Kompany à certains de ses prédécesseurs, qu'il n'a pas souhaité nommer.

Une pique envers Thomas Tuchel ?

"Je ne veux citer aucun nom, mais nous avons eu des entraîneurs pour lesquels il fallait sortir l'extincteur après chaque conférence de presse", lâche Hoeness. Selon beaucoup d'observateurs, cette charge serait en réalité destinée à Thomas Tuchel, en poste directement avant Vincent Kompany.

"Depuis que Kompany est là, les journalistes à Munich doivent à nouveau travailler. Il ne leur donne rien d'autre que du football", se réjouit le président d'honneur du Bayern Munich.

Tout cela est évidemment facilité par les résultats : le Bayern est actuellement largement en tête du championnat, et fermement installé dans le top 8 de la Ligue des Champions malgré une première défaite à Arsenal la semaine passée.