Un début parfait pour Manchester City grâce à Jérémy Doku... dans un match complètement fou à Fulham

Manchester City a gagné 5-4 à Fulham après un match complètement fou. Haaland, Foden et un Doku très en forme ont aidé l'équipe à s'en sortir.

Manchester City est entré très vite dans son match à Fulham. Dès le début, Jérémy Doku a trouvé Erling Haaland pour l’ouverture du score. Tijjani Reijnders puis Phil Foden ont suivi. City menait 0-3 sans être bousculé.

Au retour des vestiaires, Foden a inscrit un nouveau but. Doku a provoqué le cinquième avec une frappe détournée de Berge dans ses cages. À 5-1, on pensait que c'était fini.

La réaction de Fulham

Iwobi a réduit l’écart, puis Chukwueze a marqué deux fois pour relancer la rencontre. Le stade s’est enflammé et City a commencé à douter. Le score est passé de 5-1 à 5-4.

Avec trois buts et cinq passes décisives cette saison, Doku montre qu’il est très important pour son équipe. Il va vite, il dribble, il provoque et il met les défenseurs en difficulté. Comme le disait Pep Guardiola, ce n’est pas un joueur avec de grosses statistiques, mais dans le jeu, il pèse énormément.

Cette saison, Doku joue avec beaucoup plus de confiance et n’hésite plus à tenter sa chance. Avec les Diables Rouges, il est presque impossible à laisser sur le banc.