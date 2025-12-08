🎥 Albert Sambi Lokonga décisif...mais éclipsé par le but zlatanesque d'un ancien de Pro League

Albert Sambi Lokonga est bien installé comme titulaire à Hambourg. Hier, il a inscrit son troisième but de la saison.

Après un bilan d'un point sur quinze, Hambourg relève la tête en Bundesliga. Le HSV a surpris Stuttgart le weekend dernier et s'est payé le Werder Brême hier soir. Le Werder a pourtant réussi à prendre l'avantage juste avant la mi-temps.

Mais peu après l'heure de jeu, c'est Albert Sambi Lokonga qui a égalisé. Opposé à Senne Lynen et Cameron Puertas dans l'entrejeu tout au long du match, l'ancien Anderlechtois s'est montré très lucide pour effectuer un petit crochet court et s'ouvrir la voie du but.

Égalisation de Sambi Lokonga !



Égalisation de Sambi Lokonga !

Les Belgicains pas tous à la fête

12 minutes plus tard, c'est une autre tête connue de notre championnat qui a permis aux locaux de passer devant. Défenseur - buteur de Westerlo la saison dernière, Luka Vuskovic confirme en Allemagne tout le bien que la Pro League pense de lui avec un nouveau but spectaculaire, en coup du scorpion.

Gol scorpion kick dari Luka Vuskovic (18)



Bakal sulit bagi fans HSV utk ga jatuh cinta sama pemain pinjaman dari Tottenham ini pic.twitter.com/xHIs5FTtFo — Spieltag Indonesia (@SpieltagIndo) December 8, 2025

Malgré la montée de Victor Boniface, le Werder Brême a dû s'avouer vaincu (3-2) et signe un troisième match de rang sans victoire. Notons qu'Olivier Deman, de retour de son prêt à l'Antwerp l'été dernier, n'était toujours pas repris.

En revanche, Hambourg retrouve encore un peu plus le sourire. Outre Sambi Lokonga et Vuskovic, Jordan Torunarigha et Jean-Luc Dompé étaient également titulaires, comment souvent depuis le début de la saison.