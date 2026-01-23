Coup de tonnerre dans le football amateur : l'équipe première d'un club de D2 ACFF va disparaître

Photo: RFC Raeren-Eynatten
L'équipe première du RFC Raeren-Eynatten, club situé dans la la Province de Liège en Communauté germanophone, va disparaître. Le président Mario Groteklaes s'est exprimé sur cette décision prise par son comité ainsi que par lui-même.

Le président Mario Groteklaes a expliqué la situation : "En cette année qui marque le dixième anniversaire de la fusion entre Raeren et Eynatten, le comité a dressé le bilan : d’où venons-nous, d’où venons-nous, où voulons-nous aller ? C’est avec fierté que nous constatons avoir eu un parcours sportif ayant peu d’équivalents, en étant aujourd’hui dans le top du 4e niveau belge. Jusqu’en D3 ACFF, nous avons évolué avec des jeunes de la région."

"Sans grand sponsor. Dernièrement, la baisse du nombre de spectateurs, la diminution des recettes de la buvette et l’augmentation générale des coûts ne nous ont pas épargnés", souligne-t-il selon L’Avenir

Une continuité assurée malgré tout ?

Actuellement à la tête de l’équipe B, Florent Offerman poursuivra sa mission la saison prochaine. Du côté de l’équipe de D2 ACFF, Jean-Paul Nyssen et René Ernst avaient été informés en amont de cette éventualité lors de discussions.

Malgré ce contexte, les deux tacticiens continuent de travailler avec sérieux et engagement, un investissement que le président a tenu à saluer : "Ils font malgré tout les choses avec implication et je les en remercie." 


Le RFC Raeren-Eynatten repartira la saison prochaine en séries provinciales. Un véritable coup d’arrêt, alors qu’il y a quelques mois, le club vivait le plus grand moment de son histoire en montant en D2 ACFF.

Raeren-Eynatten

