Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/01: Saglik - Ferrari - Onyedika

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Saglik - Ferrari - Onyedika

Après Jashari et Ordonez, le bras de fer Bruges-Onyedika : le club retient toujours son joueur

Raphael Onyedika est déterminé à quitter le Club de Bruges. Le milieu de terrain nigérian reste pour l'instant avec le groupe brugeois, mais a clairement ouvert la porte à un départ. (Lire la suite)

Oumar Diouf ne vient pas pour rien : un attaquant sur le départ à Saint-Trond

Si Saint-Trond est plus que jamais la belle surprise de la saison, Andrés Ferrari n'a pas encore confirmé tout le bien qui est pensé de lui. Avec l'arrivée d'Oumar Diouf, sa place dans la hiérarchie a encore reculé. Il se dirige désormais vers un départ, en prêt assorti d'une option d'achat. (Lire la suite)

À 34 ans, Enes Saglik (ex-Eupen, Charleroi, Mouscron) s'offre un nouveau défi... bien différent

Sans club depuis cet été et la fin de sa collaboration avec Tournai, Enes Saglik a retrouvé un nouveau défi en Belgique... assez différent de ce qu'il a connu par le passé. L'ancien milieu de terrain des Zèbres et d'Eupen, entre autres, rejoint en effet le FAL Soumagne, en D1 de futsal. (Lire la suite)