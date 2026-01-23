Officiel : Noa Lang quitte déjà le Napoli

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Noa Lang ne s'est pas imposé au Napoli, et va déjà chercher du temps de jeu ailleurs. Il est prêté au Galatasaray.

Noa Lang quitte déjà le Napoli, 6 mois après son arrivée en provenance du PSV Eindhoven. L'ailier néerlandais est prêté à Galatasaray jusqu'en fin de saison, avec une option d'achat. Le club stambouliote paie également 2 millions d'euros au club italien pour ce prêt.

Lang avait rejoint la Serie A l'été dernier contre 25 millions d'euros, après avoir fait forte impression au PSV Eindhoven.

Lang peut-il aller au Mondial ?

Mais son expérience italienne ne s'est pas passée comme prévu : en 27 matchs toutes compétitions confondues, le Néerlandais n'a marqué qu'un but et donné deux passes décisives.

L'option d'achat dont dispose le Galatasaray serait fixée à hauteur de 30 millions d'euros, une somme qui permettrait au Napoli de faire une marge bénéficiaire sur un joueur n'ayant pas amené pleine satisfaction. Reste à y retrouver la forme qui l'avait vu inscrire 19 buts en 63 matchs au PSV Eindhoven.



Pour Lang, c'est crucial en vue d'une échéance, bien sûr : la Coupe du Monde 2026. L'international néerlandais (15 caps, 3 buts) n'a en effet pas été toujours appelé par Ronald Koeman en 2025.