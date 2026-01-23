Officiel : Noa Lang quitte déjà le Napoli

Officiel : Noa Lang quitte déjà le Napoli


Noa Lang ne s'est pas imposé au Napoli, et va déjà chercher du temps de jeu ailleurs. Il est prêté au Galatasaray.

Noa Lang quitte déjà le Napoli, 6 mois après son arrivée en provenance du PSV Eindhoven. L'ailier néerlandais est prêté à Galatasaray jusqu'en fin de saison, avec une option d'achat. Le club stambouliote paie également 2 millions d'euros au club italien pour ce prêt.

Lang avait rejoint la Serie A l'été dernier contre 25 millions d'euros, après avoir fait forte impression au PSV Eindhoven.

Lang peut-il aller au Mondial ? 

Mais son expérience italienne ne s'est pas passée comme prévu : en 27 matchs toutes compétitions confondues, le Néerlandais n'a marqué qu'un but et donné deux passes décisives. 

L'option d'achat dont dispose le Galatasaray serait fixée à hauteur de 30 millions d'euros, une somme qui permettrait au Napoli de faire une marge bénéficiaire sur un joueur n'ayant pas amené pleine satisfaction. Reste à y retrouver la forme qui l'avait vu inscrire 19 buts en 63 matchs au PSV Eindhoven.


Pour Lang, c'est crucial en vue d'une échéance, bien sûr : la Coupe du Monde 2026. L'international néerlandais (15 caps, 3 buts) n'a en effet pas été toujours appelé par Ronald Koeman en 2025. 

Noa Lang

