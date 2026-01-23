Un club d'Arabie saoudite toque à la porte : Sami Lahssaini en route vers un départ de la RAAL La Louvière ?

En bonne forme du côté de la RAAL La Louvière, Sami Lahssaini est dans le viseur d'un club de Saudi Pro League, Al Okhdood.

C'est ce que révèle l'expert mercato Sacha Tavolieri. Une offre de prêt payant avec une option d'achat obligatoire de 300 000 euros a déjà été formulée.

Actuel 17e sur 18 du championnat d'Arabie Saoudite, Al Okhdood joue le maintien. Avec neuf unités, le club est dans une situation compliquée, mais une descente est encore loin d'être assurée. Seuls 2 points séparent la formation du Moyen-Orient du premier non-reléguable (le 15e, Damac FC).

Al Okhdood souhaiterait mettre en place un deal dans lequel l'option d'achat du prêt payant serait automatiquement levée en cas de maintien. Le salaire du joueur devrait, sans surprise, être également bien revu à la hausse.

Place aux négociations

Les discussions sont actuellement en cours. De nouvelles réunions entre les représentants du joueur et la RAAL La Louvière sont prévues.

Le natif de Liège est actuellement sous contrat avec les Loups jusqu'en fin de saison. Il est estimé à 600 000 euros selon Transfermarkt.



Le joueur semble pour le moment s'épanouir chez les Loups. Il a planté son premier but de la saison lors de la victoire de son équipe face à Bruges la semaine dernière (2-3). Considéré comme un véritable cadre, il serait difficile à remplacer côté louviérois.