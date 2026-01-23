Un club d'Arabie saoudite toque à la porte : Sami Lahssaini en route vers un départ de la RAAL La Louvière ?

Un club d'Arabie saoudite toque à la porte : Sami Lahssaini en route vers un départ de la RAAL La Louvière ?
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

En bonne forme du côté de la RAAL La Louvière, Sami Lahssaini est dans le viseur d'un club de Saudi Pro League, Al Okhdood.

C'est ce que révèle l'expert mercato Sacha Tavolieri. Une offre de prêt payant avec une option d'achat obligatoire de 300 000 euros a déjà été formulée.

Actuel 17e sur 18 du championnat d'Arabie Saoudite, Al Okhdood joue le maintien. Avec neuf unités, le club est dans une situation compliquée, mais une descente est encore loin d'être assurée. Seuls 2 points séparent la formation du Moyen-Orient du premier non-reléguable (le 15e, Damac FC).

Al Okhdood souhaiterait mettre en place un deal dans lequel l'option d'achat du prêt payant serait automatiquement levée en cas de maintien. Le salaire du joueur devrait, sans surprise, être également bien revu à la hausse. 

Place aux négociations

Les discussions sont actuellement en cours. De nouvelles réunions entre les représentants du joueur et la RAAL La Louvière sont prévues.

Le natif de Liège est actuellement sous contrat avec les Loups jusqu'en fin de saison. Il est estimé à 600 000 euros selon Transfermarkt.

Lire aussi… OFFICIEL : suite à la signature d'Oumar Diouf, Saint-Trond laisse partir un attaquant

Le joueur semble pour le moment s'épanouir chez les Loups. Il a planté son premier but de la saison lors de la victoire de son équipe face à Bruges la semaine dernière (2-3). Considéré comme un véritable cadre, il serait difficile à remplacer côté louviérois.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis RAAL La Louvière - STVV en live sur Walfoot.be à partir de 16:00 (24/01).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
RAAL La Louvière
STVV
Sami Lahssaini

Plus de news

OFFICIEL : suite à la signature d'Oumar Diouf, Saint-Trond laisse partir un attaquant

OFFICIEL : suite à la signature d'Oumar Diouf, Saint-Trond laisse partir un attaquant

11:30
Coup de tonnerre dans le football amateur : l'équipe première d'un club de D2 ACFF va disparaître

Coup de tonnerre dans le football amateur : l'équipe première d'un club de D2 ACFF va disparaître

14:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/01: Schjelderup - Joseph - Lagae

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/01: Schjelderup - Joseph - Lagae

13:30
Une offre de... 11 millions : le Club de Bruges prêt à casser sa tirelire pour son nouveau renfort offensif

Une offre de... 11 millions : le Club de Bruges prêt à casser sa tirelire pour son nouveau renfort offensif

13:30
Officiel : l'Antwerp s'offre un titulaire de Saint-Trond pour une indemnité modeste !

Officiel : l'Antwerp s'offre un titulaire de Saint-Trond pour une indemnité modeste !

11:00
Un Français pourrait bien rejoindre le KRC Genk cet hiver : les discussions ont débuté

Un Français pourrait bien rejoindre le KRC Genk cet hiver : les discussions ont débuté

13:00
Belle semaine pour la Belgique, mais une mauvaise nouvelle au coefficient UEFA

Belle semaine pour la Belgique, mais une mauvaise nouvelle au coefficient UEFA

12:40
Mercato, un message pour Sahabo et l'éclosion de Spoden : Vincent Euvrard fait le point avant Standard - Gand

Mercato, un message pour Sahabo et l'éclosion de Spoden : Vincent Euvrard fait le point avant Standard - Gand

12:00
Début de journée agité à La Gantoise : un départ officialisé après l'arrivée de Moctar Diop

Début de journée agité à La Gantoise : un départ officialisé après l'arrivée de Moctar Diop

12:20
Oumar Diouf ne vient pas pour rien : un attaquant sur le départ à Saint-Trond

Oumar Diouf ne vient pas pour rien : un attaquant sur le départ à Saint-Trond

08:20
Dates et lieux confirmés par l'Union belge : deux matchs amicaux pour les Diables avant la Coupe du monde 2026

Dates et lieux confirmés par l'Union belge : deux matchs amicaux pour les Diables avant la Coupe du monde 2026

10:30
"Discussions en cours" : Anderlecht s'intéresse à un défenseur central italien

"Discussions en cours" : Anderlecht s'intéresse à un défenseur central italien

10:00
Standard - La Gantoise : un match à six points pour le top 6 (live 20h45)

Standard - La Gantoise : un match à six points pour le top 6 (live 20h45)

08:40
Officiel : après avoir manqué Oumar Diouf, La Gantoise tient son nouvel attaquant

Officiel : après avoir manqué Oumar Diouf, La Gantoise tient son nouvel attaquant

09:30
Après Jashari et Ordonez, le bras de fer Bruges-Onyedika : le club retient toujours son joueur

Après Jashari et Ordonez, le bras de fer Bruges-Onyedika : le club retient toujours son joueur

09:00
"Un usage excessif de la force" : le Racing Genk sort du silence après le chaos à Utrecht

"Un usage excessif de la force" : le Racing Genk sort du silence après le chaos à Utrecht

08:00
2
Loin des yeux, près du coeur : un ancien du Standard revient dire bonjour à Sclessin

Loin des yeux, près du coeur : un ancien du Standard revient dire bonjour à Sclessin

07:00
À 34 ans, Enes Saglik (ex-Eupen, Charleroi, Mouscron) s'offre un nouveau défi... bien différent

À 34 ans, Enes Saglik (ex-Eupen, Charleroi, Mouscron) s'offre un nouveau défi... bien différent

07:20
🎥 L'ancien de l'Union et nouveau Diable, Charles Vanhoutte, ouvre son compteur... et celui de Nice en Europe

🎥 L'ancien de l'Union et nouveau Diable, Charles Vanhoutte, ouvre son compteur... et celui de Nice en Europe

07:40
Des changements attendus... et forcés dans le onze : la composition probable du Standard contre La Gantoise

Des changements attendus... et forcés dans le onze : la composition probable du Standard contre La Gantoise

06:00
Un candidat aux Diables dans les rangs de l'Union ? "Il me surprend vraiment"

Un candidat aux Diables dans les rangs de l'Union ? "Il me surprend vraiment"

06:30
Le top 8 encore envisageable ! Genk se surpasse en Europa League

Le top 8 encore envisageable ! Genk se surpasse en Europa League

23:49
📷 On ne l'avait jamais vu comme ça : Youri Tielemans se fâche avec Unai Emery lors de sa sortie

📷 On ne l'avait jamais vu comme ça : Youri Tielemans se fâche avec Unai Emery lors de sa sortie

23:08
Quitter le deuxième du classement en pleine saison historique pour l'incertitude de l'Antwerp ?

Quitter le deuxième du classement en pleine saison historique pour l'incertitude de l'Antwerp ?

20:00
Officiel : un ancien buteur de Pro League retrouve enfin de l'embauche après six mois sans club

Officiel : un ancien buteur de Pro League retrouve enfin de l'embauche après six mois sans club

22:30
La même furia que contre Anderlecht ? Un absent bien embêtant pour Rik De Mil au Standard

La même furia que contre Anderlecht ? Un absent bien embêtant pour Rik De Mil au Standard

21:40
🎥 Gobelets lancés sur les policiers, tribune vidée manu militari : le chaos pour le match de Genk

🎥 Gobelets lancés sur les policiers, tribune vidée manu militari : le chaos pour le match de Genk

21:51
Anniversaire, hommages et invité spécial : Anderlecht met les petits plats dans les grands contre Dender

Anniversaire, hommages et invité spécial : Anderlecht met les petits plats dans les grands contre Dender

21:00
Un match qui vaut son pesant d'or : Marseille prévient le Club de Bruges

Un match qui vaut son pesant d'or : Marseille prévient le Club de Bruges

21:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/01: Stanojlovic - Duranville

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/01: Stanojlovic - Duranville

20:20
Accord trouvé : un nouvel attaquant pour Charleroi...avec une escale chez les Francs Borains

Accord trouvé : un nouvel attaquant pour Charleroi...avec une escale chez les Francs Borains

20:20
Un phare dans la tempête : le cap franchi par Hans Vanaken qui en dit long

Un phare dans la tempête : le cap franchi par Hans Vanaken qui en dit long

20:40
3
Officiel : Julien Duranville quitte temporairement Dortmund pour retrouver du temps de jeu

Officiel : Julien Duranville quitte temporairement Dortmund pour retrouver du temps de jeu

19:30
Comme à l'époque, Michael Verschueren a un plan clair pour qu'Anderlecht retrouve ses couleurs

Comme à l'époque, Michael Verschueren a un plan clair pour qu'Anderlecht retrouve ses couleurs

18:40
Officiel : guère plus avancé qu'au Standard, Noah Ohio va (encore) découvrir un nouveau championnat

Officiel : guère plus avancé qu'au Standard, Noah Ohio va (encore) découvrir un nouveau championnat

19:00
La Gantoise tient son nouvel attaquant

La Gantoise tient son nouvel attaquant

18:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 22
Standard Standard 20:45 La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 24/01 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 24/01 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Louvain OH Louvain 24/01 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 25/01 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 25/01 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 25/01 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 25/01 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved