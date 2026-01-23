"Discussions en cours" : Anderlecht s'intéresse à un défenseur central italien

"Discussions en cours" : Anderlecht s'intéresse à un défenseur central italien
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le Sporting d'Anderlecht est toujours à la recherche d'un défenseur central supplémentaire. Les Mauves seraient actuellement en discussions avec Andrea Carboni, qui évolue à Monza.

Le Sporting d’Anderlecht a vécu un début de mercato hivernal assez animé, avec les départs en prêt de Cédric Hatenboer et Luis Vazquez, le transfert définitif de Mads Kikkenborg, ainsi que les arrivées de Justin Heekeren et Danylo Sikan.

Cependant, Olivier Renard a encore du pain sur la planche et cherche notamment à renforcer le secteur défensif, à la peine lorsque les titulaires ne peuvent pas tenir leur rang. C’est d’ailleurs ce qui avait causé la défaite des Bruxellois à La Gantoise, la semaine dernière.

Et Anderlecht semble avoir identifié sa cible, selon les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio. Les Mauves seraient en discussions avec Andrea Carboni, qui évolue à Monza.

Anderlecht cherche encore un défenseur central

Ancien international espoir italien et aujourd’hui âgé de 24 ans, il a participé à 17 rencontres de Série B cette saison et a disputé 90 minutes lors des dix derniers matchs de championnat.

Formé à Cagliari, il avait été acheté 4 millions d’euros par Monza, qui l’avait d’abord prêté à Venezia avant d’en faire un titulaire indiscutable. Estimé à 2,5 millions d’euros sur le site de référence Transfermarkt, il pourrait être vendu légèrement à la baisse par Monza, alors que son contrat expire le 30 juin 2027 et qu’il entrera donc dans sa dernière année en fin de saison.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Serie B
Serie B Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Monza
Andrea Carboni

Plus de news

Mercato, un message pour Sahabo et l'éclosion de Spoden : Vincent Euvrard fait le point avant Standard - Gand

Mercato, un message pour Sahabo et l'éclosion de Spoden : Vincent Euvrard fait le point avant Standard - Gand

12:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/01: Ferrari - Van Helden - Carboni

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/01: Ferrari - Van Helden - Carboni

11:30
OFFICIEL : suite à la signature d'Oumar Diouf, Saint-Trond laisse partir un attaquant

OFFICIEL : suite à la signature d'Oumar Diouf, Saint-Trond laisse partir un attaquant

11:30
Officiel : l'Antwerp s'offre un titulaire de Saint-Trond pour une indemnité modeste !

Officiel : l'Antwerp s'offre un titulaire de Saint-Trond pour une indemnité modeste !

11:00
Dates et lieux confirmés par l'Union belge : deux matchs amicaux pour les Diables avant la Coupe du monde 2026

Dates et lieux confirmés par l'Union belge : deux matchs amicaux pour les Diables avant la Coupe du monde 2026

10:30
Standard - La Gantoise : un match à six points pour le top 6 (live 20h45)

Standard - La Gantoise : un match à six points pour le top 6 (live 20h45)

08:40
Officiel : après avoir manqué Oumar Diouf, La Gantoise tient son nouvel attaquant

Officiel : après avoir manqué Oumar Diouf, La Gantoise tient son nouvel attaquant

09:30
Après Jashari et Ordonez, le bras de fer Bruges-Onyedika : le club retient toujours son joueur

Après Jashari et Ordonez, le bras de fer Bruges-Onyedika : le club retient toujours son joueur

09:00
Oumar Diouf ne vient pas pour rien : un attaquant sur le départ à Saint-Trond

Oumar Diouf ne vient pas pour rien : un attaquant sur le départ à Saint-Trond

08:20
"Un usage excessif de la force" : le Racing Genk sort du silence après le chaos à Utrecht

"Un usage excessif de la force" : le Racing Genk sort du silence après le chaos à Utrecht

08:00
1
Loin des yeux, près du coeur : un ancien du Standard revient dire bonjour à Sclessin

Loin des yeux, près du coeur : un ancien du Standard revient dire bonjour à Sclessin

07:00
À 34 ans, Enes Saglik (ex-Eupen, Charleroi, Mouscron) s'offre un nouveau défi... bien différent

À 34 ans, Enes Saglik (ex-Eupen, Charleroi, Mouscron) s'offre un nouveau défi... bien différent

07:20
🎥 L'ancien de l'Union et nouveau Diable, Charles Vanhoutte, ouvre son compteur... et celui de Nice en Europe

🎥 L'ancien de l'Union et nouveau Diable, Charles Vanhoutte, ouvre son compteur... et celui de Nice en Europe

07:40
Des changements attendus... et forcés dans le onze : la composition probable du Standard contre La Gantoise

Des changements attendus... et forcés dans le onze : la composition probable du Standard contre La Gantoise

06:00
Un candidat aux Diables dans les rangs de l'Union ? "Il me surprend vraiment"

Un candidat aux Diables dans les rangs de l'Union ? "Il me surprend vraiment"

06:30
Anniversaire, hommages et invité spécial : Anderlecht met les petits plats dans les grands contre Dender

Anniversaire, hommages et invité spécial : Anderlecht met les petits plats dans les grands contre Dender

21:00
Le top 8 encore envisageable ! Genk se surpasse en Europa League

Le top 8 encore envisageable ! Genk se surpasse en Europa League

23:49
Comme à l'époque, Michael Verschueren a un plan clair pour qu'Anderlecht retrouve ses couleurs

Comme à l'époque, Michael Verschueren a un plan clair pour qu'Anderlecht retrouve ses couleurs

18:40
📷 On ne l'avait jamais vu comme ça : Youri Tielemans se fâche avec Unai Emery lors de sa sortie

📷 On ne l'avait jamais vu comme ça : Youri Tielemans se fâche avec Unai Emery lors de sa sortie

23:08
Officiel : un ancien buteur de Pro League retrouve enfin de l'embauche après six mois sans club

Officiel : un ancien buteur de Pro League retrouve enfin de l'embauche après six mois sans club

22:30
La même furia que contre Anderlecht ? Un absent bien embêtant pour Rik De Mil au Standard

La même furia que contre Anderlecht ? Un absent bien embêtant pour Rik De Mil au Standard

21:40
🎥 Gobelets lancés sur les policiers, tribune vidée manu militari : le chaos pour le match de Genk

🎥 Gobelets lancés sur les policiers, tribune vidée manu militari : le chaos pour le match de Genk

21:51
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/01: Stanojlovic - Duranville

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/01: Stanojlovic - Duranville

20:20
Un match qui vaut son pesant d'or : Marseille prévient le Club de Bruges

Un match qui vaut son pesant d'or : Marseille prévient le Club de Bruges

21:20
Quitter le deuxième du classement en pleine saison historique pour l'incertitude de l'Antwerp ?

Quitter le deuxième du classement en pleine saison historique pour l'incertitude de l'Antwerp ?

20:00
Accord trouvé : un nouvel attaquant pour Charleroi...avec une escale chez les Francs Borains

Accord trouvé : un nouvel attaquant pour Charleroi...avec une escale chez les Francs Borains

20:20
Un phare dans la tempête : le cap franchi par Hans Vanaken qui en dit long

Un phare dans la tempête : le cap franchi par Hans Vanaken qui en dit long

20:40
3
Officiel : Julien Duranville quitte temporairement Dortmund pour retrouver du temps de jeu

Officiel : Julien Duranville quitte temporairement Dortmund pour retrouver du temps de jeu

19:30
Officiel : guère plus avancé qu'au Standard, Noah Ohio va (encore) découvrir un nouveau championnat

Officiel : guère plus avancé qu'au Standard, Noah Ohio va (encore) découvrir un nouveau championnat

19:00
Anderlecht offre un premier contrat professionnel à une pépite précoce

Anderlecht offre un premier contrat professionnel à une pépite précoce

13:30
La Gantoise tient son nouvel attaquant

La Gantoise tient son nouvel attaquant

18:00
Cinq jours en prison à Astana pour trois supporters brugeois, qui n'oublieront pas leur déplacement de sitôt

Cinq jours en prison à Astana pour trois supporters brugeois, qui n'oublieront pas leur déplacement de sitôt

18:20
Décisif contre Stockay, au casse-pipe contre le Bayern quatre jours après : le miracle de Munich, c'est lui Analyse

Décisif contre Stockay, au casse-pipe contre le Bayern quatre jours après : le miracle de Munich, c'est lui

17:20
De retour en Europe à 6 mois du Mondial ? Une option plus concrète que l'autre pour Yannick Carrasco

De retour en Europe à 6 mois du Mondial ? Une option plus concrète que l'autre pour Yannick Carrasco

17:40
"Chaque joueur doit le comprendre" : voici ce qui doit changer au Standard contre La Gantoise Interview

"Chaque joueur doit le comprendre" : voici ce qui doit changer au Standard contre La Gantoise

16:00
Les jeunes d'Anderlecht retournent en Angleterre avec de l'ambition

Les jeunes d'Anderlecht retournent en Angleterre avec de l'ambition

12:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 22
Standard Standard 20:45 La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 24/01 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 24/01 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Louvain OH Louvain 24/01 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 25/01 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 25/01 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 25/01 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 25/01 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved