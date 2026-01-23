"Discussions en cours" : Anderlecht s'intéresse à un défenseur central italien

Le Sporting d'Anderlecht est toujours à la recherche d'un défenseur central supplémentaire. Les Mauves seraient actuellement en discussions avec Andrea Carboni, qui évolue à Monza.

Le Sporting d’Anderlecht a vécu un début de mercato hivernal assez animé, avec les départs en prêt de Cédric Hatenboer et Luis Vazquez, le transfert définitif de Mads Kikkenborg, ainsi que les arrivées de Justin Heekeren et Danylo Sikan.

Cependant, Olivier Renard a encore du pain sur la planche et cherche notamment à renforcer le secteur défensif, à la peine lorsque les titulaires ne peuvent pas tenir leur rang. C’est d’ailleurs ce qui avait causé la défaite des Bruxellois à La Gantoise, la semaine dernière.

Et Anderlecht semble avoir identifié sa cible, selon les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio. Les Mauves seraient en discussions avec Andrea Carboni, qui évolue à Monza.

Anderlecht cherche encore un défenseur central

Ancien international espoir italien et aujourd’hui âgé de 24 ans, il a participé à 17 rencontres de Série B cette saison et a disputé 90 minutes lors des dix derniers matchs de championnat.

Formé à Cagliari, il avait été acheté 4 millions d’euros par Monza, qui l’avait d’abord prêté à Venezia avant d’en faire un titulaire indiscutable. Estimé à 2,5 millions d’euros sur le site de référence Transfermarkt, il pourrait être vendu légèrement à la baisse par Monza, alors que son contrat expire le 30 juin 2027 et qu’il entrera donc dans sa dernière année en fin de saison.



