Tom Saintfiet dénonce : "En Belgique, ce n'est que du copinage"

Tom Saintfiet s'est encore attiré des louanges sur le continent africain en amenant le Mali en quart de finale de la CAN. Il aimerait encore un jour entraîner en Belgique, mais sait que se faire une place au soleil est compliqué.

Tom Saintfiet a un CV particulièrement chargé, avec 12 équipes nationales entraînées, ce qui lui vaut d'égaler le record de l'Allemand Otto Pfister. "Mais entraîner à l'étranger systématiquement n'est pas un choix", affirme l'entraîneur du Mali pour la RTBF. "Je prends les challenges qui se présentent à moi quand je suis disponible".

Saintfiet a ainsi toujours espéré recevoir sa chance en Belgique, mais celle-ci ne s'est jamais présentée à un niveau suffisant. "On m'a proposé Deinze ou le Beerschot, mais ça ne m'intéresse pas d'entraîner aux échelons inférieurs du football belge", reconnaît celui qui a notamment coaché la Gambie, Trinité-et-Tobago ou encore le Bangladesh. "Au Mali, je bosse dans des stades de 50 à 60.000 places".

Ivan Leko a été préféré à Tom Saintfiet

En 2014, Tom Saintfiet était tout proche d'une belle opportunité : devenir T1 à OHL, en D1A. "Mais le club a finalement choisi Ivan Leko. Il finissait tout juste sa carrière de joueur à Lokeren, n'avait pas de diplôme d'entraîneur... et a emmené le club en D2", se rappelle-t-il.

"Et après cela ? Il a rebondi à Saint-Trond ! On a bien vu en 2018 comment le football belge fonctionnait : tout est contrôlé par des agents, c'est le règne du copinage", regrette Saintfiet. "On préfère un Israélien qui ne parle pas la langue, un Espagnol qui ne connaît rien à notre football...".



S'il rêve toujours d'un poste dans un club digne de ce nom en Belgique, Saintfiet ne fera jamais de concessions. "Je ne suis pas une marionnette : si un dirigeant me signe, il doit savoir que j'exigerai le contrôle total", affirme-t-il en conclusion.