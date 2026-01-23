Tom Saintfiet dénonce : "En Belgique, ce n'est que du copinage"

Tom Saintfiet dénonce : "En Belgique, ce n'est que du copinage"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Tom Saintfiet s'est encore attiré des louanges sur le continent africain en amenant le Mali en quart de finale de la CAN. Il aimerait encore un jour entraîner en Belgique, mais sait que se faire une place au soleil est compliqué.

Tom Saintfiet a un CV particulièrement chargé, avec 12 équipes nationales entraînées, ce qui lui vaut d'égaler le record de l'Allemand Otto Pfister. "Mais entraîner à l'étranger systématiquement n'est pas un choix", affirme l'entraîneur du Mali pour la RTBF. "Je prends les challenges qui se présentent à moi quand je suis disponible".

Saintfiet a ainsi toujours espéré recevoir sa chance en Belgique, mais celle-ci ne s'est jamais présentée à un niveau suffisant. "On m'a proposé Deinze ou le Beerschot, mais ça ne m'intéresse pas d'entraîner aux échelons inférieurs du football belge", reconnaît celui qui a notamment coaché la Gambie, Trinité-et-Tobago ou encore le Bangladesh. "Au Mali, je bosse dans des stades de 50 à 60.000 places".

Ivan Leko a été préféré à Tom Saintfiet 

En 2014, Tom Saintfiet était tout proche d'une belle opportunité : devenir T1 à OHL, en D1A. "Mais le club a finalement choisi Ivan Leko. Il finissait tout juste sa carrière de joueur à Lokeren, n'avait pas de diplôme d'entraîneur... et a emmené le club en D2", se rappelle-t-il.

"Et après cela ? Il a rebondi à Saint-Trond ! On a bien vu en 2018 comment le football belge fonctionnait : tout est contrôlé par des agents, c'est le règne du copinage", regrette Saintfiet. "On préfère un Israélien qui ne parle pas la langue, un Espagnol qui ne connaît rien à notre football...".


S'il rêve toujours d'un poste dans un club digne de ce nom en Belgique, Saintfiet ne fera jamais de concessions. "Je ne suis pas une marionnette : si un dirigeant me signe, il doit savoir que j'exigerai le contrôle total", affirme-t-il en conclusion. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot

Plus de news

Triplé de Kanga, le Standard humilié : conspués, les Rouches prennent une gifle contre Gand

Triplé de Kanga, le Standard humilié : conspués, les Rouches prennent une gifle contre Gand

22:39
L'Olympic Charleroi touche le fond à domicile face à la lanterne rouge

L'Olympic Charleroi touche le fond à domicile face à la lanterne rouge

22:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/01: Lang - Goore - De Mil - Pupe

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/01: Lang - Goore - De Mil - Pupe

21:40
Officiel : Noa Lang quitte déjà le Napoli

Officiel : Noa Lang quitte déjà le Napoli

21:40
Rik De Mil espère conserver un grand talent : "Il peut encore progresser"

Rik De Mil espère conserver un grand talent : "Il peut encore progresser"

21:20
Un peu comme Beka Beka : la RAAL officialise un transfert qui ne sera pas fit tout de suite

Un peu comme Beka Beka : la RAAL officialise un transfert qui ne sera pas fit tout de suite

21:00
Besnik Hasi n'était même pas au courant, mais un Anderlechtois s'en va bel et bien

Besnik Hasi n'était même pas au courant, mais un Anderlechtois s'en va bel et bien

20:30
Un retour surprenant : parti en MLS, cet ancien de Pro League revient au KV Courtrai

Un retour surprenant : parti en MLS, cet ancien de Pro League revient au KV Courtrai

20:00
Pas de carrière en pro... à cause d'un trop petit sexe : "Les croisés du calebar"

Pas de carrière en pro... à cause d'un trop petit sexe : "Les croisés du calebar"

19:30
Les maux de tête d'Ivan Leko : "Je n'ai aucun gardien de but fit"

Les maux de tête d'Ivan Leko : "Je n'ai aucun gardien de but fit"

19:00
Coup dur pour l'Antwerp avant d'affronter Charleroi ce dimanche

Coup dur pour l'Antwerp avant d'affronter Charleroi ce dimanche

18:30
Ivan Leko met les choses au clair à propos d'un éventuel départ de Raphael Onyedika : "Je ne suis pas stupide"

Ivan Leko met les choses au clair à propos d'un éventuel départ de Raphael Onyedika : "Je ne suis pas stupide"

18:00
"Je n'aime pas l'arrogance inutile" : Vincent Kompany se confie sur son tempérament

"Je n'aime pas l'arrogance inutile" : Vincent Kompany se confie sur son tempérament

17:30
Besnik Hasi compare Danylo Sikan à l'un de ses anciens coéquipiers à Anderlecht : "C'était notre meilleur attaquant"

Besnik Hasi compare Danylo Sikan à l'un de ses anciens coéquipiers à Anderlecht : "C'était notre meilleur attaquant"

17:00
Besnik Hasi tombe complètement des nues : "Il part ? C'est la première fois que j'en entends parler"

Besnik Hasi tombe complètement des nues : "Il part ? C'est la première fois que j'en entends parler"

16:30
Vincent Kompany préface la prochaine rencontre du Bayern : "Si l'on regarde le match contre l'Union SG..."

Vincent Kompany préface la prochaine rencontre du Bayern : "Si l'on regarde le match contre l'Union SG..."

16:00
OFFICIEL : la RAAL La Louvière tient sa première recrue hivernale

OFFICIEL : la RAAL La Louvière tient sa première recrue hivernale

15:23
"J'étais le plus heureux" : Dante Vanzeir ne mâche pas ses mots à propos du départ d'Ivan Leko de La Gantoise

"J'étais le plus heureux" : Dante Vanzeir ne mâche pas ses mots à propos du départ d'Ivan Leko de La Gantoise

15:00
Un club d'Arabie saoudite toque à la porte : Sami Lahssaini en route vers un départ de la RAAL La Louvière ?

Un club d'Arabie saoudite toque à la porte : Sami Lahssaini en route vers un départ de la RAAL La Louvière ?

14:20
Coup de tonnerre dans le football amateur : l'équipe première d'un club de D2 ACFF va disparaître

Coup de tonnerre dans le football amateur : l'équipe première d'un club de D2 ACFF va disparaître

14:00
Une offre de... 11 millions : le Club de Bruges prêt à casser sa tirelire pour son nouveau renfort offensif

Une offre de... 11 millions : le Club de Bruges prêt à casser sa tirelire pour son nouveau renfort offensif

13:30
Un Français pourrait bien rejoindre le KRC Genk cet hiver : les discussions ont débuté

Un Français pourrait bien rejoindre le KRC Genk cet hiver : les discussions ont débuté

13:00
Belle semaine pour la Belgique, mais une mauvaise nouvelle au coefficient UEFA

Belle semaine pour la Belgique, mais une mauvaise nouvelle au coefficient UEFA

12:40
Début de journée agité à La Gantoise : un départ officialisé après l'arrivée de Moctar Diop

Début de journée agité à La Gantoise : un départ officialisé après l'arrivée de Moctar Diop

12:20
Mercato, un message pour Sahabo et l'éclosion de Spoden : Vincent Euvrard fait le point avant Standard - Gand

Mercato, un message pour Sahabo et l'éclosion de Spoden : Vincent Euvrard fait le point avant Standard - Gand

12:00
OFFICIEL : suite à la signature d'Oumar Diouf, Saint-Trond laisse partir un attaquant

OFFICIEL : suite à la signature d'Oumar Diouf, Saint-Trond laisse partir un attaquant

11:30
Officiel : l'Antwerp s'offre un titulaire de Saint-Trond pour une indemnité modeste !

Officiel : l'Antwerp s'offre un titulaire de Saint-Trond pour une indemnité modeste !

11:00
Dates et lieux confirmés par l'Union belge : deux matchs amicaux pour les Diables avant la Coupe du monde 2026

Dates et lieux confirmés par l'Union belge : deux matchs amicaux pour les Diables avant la Coupe du monde 2026

10:30
"Discussions en cours" : Anderlecht s'intéresse à un défenseur central italien

"Discussions en cours" : Anderlecht s'intéresse à un défenseur central italien

10:00
Officiel : après avoir manqué Oumar Diouf, La Gantoise tient son nouvel attaquant

Officiel : après avoir manqué Oumar Diouf, La Gantoise tient son nouvel attaquant

09:30
Standard - La Gantoise : un match à six points pour le top 6 (live 20h45)

Standard - La Gantoise : un match à six points pour le top 6 (live 20h45)

08:40
Après Jashari et Ordonez, le bras de fer Bruges-Onyedika : le club retient toujours son joueur

Après Jashari et Ordonez, le bras de fer Bruges-Onyedika : le club retient toujours son joueur

09:00
"Un usage excessif de la force" : le Racing Genk sort du silence après le chaos à Utrecht

"Un usage excessif de la force" : le Racing Genk sort du silence après le chaos à Utrecht

08:00
5
Oumar Diouf ne vient pas pour rien : un attaquant sur le départ à Saint-Trond

Oumar Diouf ne vient pas pour rien : un attaquant sur le départ à Saint-Trond

08:20
À 34 ans, Enes Saglik (ex-Eupen, Charleroi, Mouscron) s'offre un nouveau défi... bien différent

À 34 ans, Enes Saglik (ex-Eupen, Charleroi, Mouscron) s'offre un nouveau défi... bien différent

07:20
🎥 L'ancien de l'Union et nouveau Diable, Charles Vanhoutte, ouvre son compteur... et celui de Nice en Europe

🎥 L'ancien de l'Union et nouveau Diable, Charles Vanhoutte, ouvre son compteur... et celui de Nice en Europe

07:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 22
Standard Standard 0-4 La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 24/01 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 24/01 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Louvain OH Louvain 24/01 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 25/01 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 25/01 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 25/01 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 25/01 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved