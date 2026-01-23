OFFICIEL : suite à la signature d'Oumar Diouf, Saint-Trond laisse partir un attaquant

Photo: Nicolas Darimont

Saint-Trond continue d'avoir un mercato hivernal actif. Suite à la signature d'Oumar Diouf et Shion Shinkawa, les Canaris laissent partir Andrés Ferrari sous la forme d'un prêt. L'Uruguayen a signé un contrat jusqu'en fin de saison avec le Sporting Gijón. Une option d'achat est incluse dans le deal.

Régulièrement titulaire en début de saison, le buteur a vu peu à peu ses minutes s’égrener. La raison principale ? La montée en puissance de Keisuke Goto, prêté par Anderlecht l’été dernier. Le Japonais s’est montré décisif à neuf reprises en 19 matchs de championnat : huit buts et une passe décisive.

Andrés Ferrari a, lui, bien moins été prolifique depuis le début de l’exercice 2025-2026. Il a planté trois buts et délivré un assist en 20 rencontres. Tout ça en un total de 864 minutes, soit 434 minutes de moins que Keisuke Goto.

L’Uruguayen n’a plus été titularisé en Pro League depuis le 26 octobre dernier. Avec l’arrivée d’Oumar Diouf, sa place dans la hiérarchie a encore reculé. Une raison de plus qui l’a poussé à quitter Saint-Trond, actuel deuxième du championnat, pour faire son retour en Espagne (ndlr : il évoluait à Villarreal avant de rejoindre Saint-Trond), cette fois dans un club de deuxième division.

"Le nouveau joueur rojiblanco a déjà passé avec succès sa visite médicale et intègre le groupe de la première équipe. Le club souhaite la bienvenue à Andrés Ferrari et lui adresse ses meilleurs vœux de réussite pour cette nouvelle étape sous les couleurs sportinguistes", écrit la nouvelle équipe du buteur

Saint-Trond s'est exprimé sur le départ d'Andrés Ferrari 

Les Trudonais précisent de leur côté que ce choix de le laisser partir est réfléchi : "Avec l’arrivée de Shion Shinkawa et d’Oumar Diouf, le STVV avait d’ailleurs anticipé le prêt d’Andrés Ferrari. Le club dispose ainsi de suffisamment d’alternatives et de puissance offensive pour les mois à venir."

