Une offre de... 11 millions : le Club de Bruges prêt à casser sa tirelire pour son nouveau renfort offensif

Le Club de Bruges est à la recherche d'un nouvel ailier et aurait ciblé Andreas Schjelderup. Une première offre de 11 millions d'euros aurait été transmise à Benfica, qui en réclame toutefois 15 !

Depuis plusieurs saisons, le Club de Bruges dispose de finances plus que dans le vert, grâce à ses multiples ventes à prix d’or et à ses campagnes européennes réussies.

Les Blauw & Zwart sont donc capables de dépenser des sommes que seuls eux peuvent offrir en Belgique, et c’est justement ce qui pourrait se concrétiser dans les prochains jours.

À la recherche d’un nouvel ailier capable de dynamiser l’équipe, en prévision du départ prochain de Christos Tzolis et face à la nécessité générale à ce poste, la direction brugeoise a jeté son dévolu sur Andreas Schjelderup, de Benfica, alors que Félix Lemaréchal est aussi en discussions pour retrouver la Venise du Nord, cette fois sous les couleurs Blauw & Zwart.

Benfica demande 15 millions à Bruges pour Andreas Schjelderup !

En 2023, l’ailier norvégien formé à Bodø/Glimt avait quitté Nordsjaelland pour le club lisboète contre 9 millions d’euros. 67 rencontres plus tard avec l’équipe première (7 buts, 11 passes décisives), il est devenu remplaçant cette saison et pourrait quitter le club cet hiver, malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028.



Benfica n’est pas fermé à son départ, mais réclame tout de même 15 millions d’euros, selon Het Laatste Nieuws. D’après Florian Plettenberg de Sky Sports, Bruges aurait formulé une première offre de 11 M€, insuffisante pour le club lisboète, qui attend davantage. Les discussions devraient se poursuivre dans les prochains jours.