Besnik Hasi tombe complètement des nues : "Il part ? C'est la première fois que j'en entends parler"

Yasin Özcan semble déjà proche d'un départ d'Anderlecht, malgré que son prêt court jusqu'en fin de saison. Besnik Hasi a été interrogé au sujet de la situation du jeune Turc en conférence de presse.

Des rumeurs circulent selon lesquelles Yasin Özcan pourrait quitter Anderlecht après une demi-saison pour rejoindre Beşiktaş. L’information provient des médias turcs, qui rapportent que le club d’Istanbul a trouvé un accord avec Aston Villa concernant l’attaquant Tammy Abraham, et que Yasin Özcan serait inclus dans cette même transaction.



Yasin Özcan pourrait alors rejoindre Beşiktaş comme monnaie d’échange. Du côté d’Anderlecht, l’information est arrivée comme une surprise. Besnik Hasi a clairement fait savoir qu’il n’était pas au courant de cette histoire.

Besnik Hasi n’est visiblement au courant de rien

"Je n’en sais rien du tout. Il est arrivé dans des circonstances difficiles, mais il fait partie du groupe pour Dender, en concurrence pour une place de titulaire. C’est la première fois que j’entends parler de cela", a déclaré l'entraîneur.

Yasin Özcan est actuellement prêté par Aston Villa à Anderlecht jusqu’à la fin de la saison. Chez les Bruxellois, le défenseur turc n’est pas encore une valeur sûre. Le RSCA est d’ailleurs lui aussi à la recherche de renforts en défense.

Reste à savoir si Beşiktaş parviendra réellement à attirer l'Anderlechtois, et si cela se fera durant ce mercato hivernal ou seulement l’été prochain. Face à La Gantoise, Yasin Özcan a eu sa chance en jouant 45 minutes.



Le contrat de natif d'Istanbul à Anderlecht comprend une option d’achat de 8 millions d’euros. Les Bruxellois ne lèveront toutefois pas cette option, le joueur n’ayant pas encore eu un impact suffisant. Il reste donc à voir si l’intérêt turc se concrétisera.