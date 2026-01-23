Mercato, un message pour Sahabo et l'éclosion de Spoden : Vincent Euvrard fait le point avant Standard - Gand

En conférence de presse, Vincent Euvrard a confirmé que la titularisation de Hakim Sahabo avec les U23 était un message clair pour le Rwandais. Il devra batailler pour retrouver sa place dans le noyau A, qui ne devrait pas accueillir de nouveaux joueurs dans l'immédiat.

En l’absence de Casper Nielsen, opéré du coude, Vincent Euvrard va devoir trouver le meilleur moyen d’accompagner Marco Ilaimaharitra ce vendredi soir contre La Gantoise. Une chose est claire : ce n’est pas Hakim Sahabo, qui a joué avec le SL16 FC la semaine dernière alors que Léandre Kuavita et Charli Spoden étaient sur le banc du noyau A, qui en profitera. Le Rwandais ne convainc pas son entraîneur.

"Il s’entraîne avec le noyau A, mais le faire jouer avec les U23 est certainement un message que le coach n’est pas satisfait de son niveau actuel. C’est à lui de chercher le meilleur à l’entraînement et dans les matchs qu’on lui donne pour reprendre sa place", a déclaré Vincent Euvrard en conférence de presse, mercredi.

Vincent Euvrard ne veut pas brûler les étapes avec Charli Spoden

Alors que Teddy Teuma est pressenti pour une première titularisation avec les Rouches, Vincent Euvrard pourrait être tenté d’utiliser un milieu à trois, en lançant par exemple le jeune Charli Spoden, qui impressionne aux entraînements. Le joueur de 17 ans semble toutefois encore un peu juste pour un tel match et pourrait recevoir d’autres opportunités plus tard dans la saison.

"Il s’est bien présenté au cours des derniers mois. Il ne faut pas oublier qu’il a commencé la saison avec les U18, qu’il a fait quelques rentrées avec les U23 et qu’il s’est rapidement entraîné avec nous. Malgré son jeune âge, le niveau qu’il montrait, ses comportements et son intelligence de jeu nous ont sauté aux yeux."

"Cependant, comparer Charli à Casper ou penser qu’il peut déjà reprendre sa place… Il ne faut pas aller trop vite, c’est à lui de stabiliser ce qu’il fait, puis on verra à quel point il sera prêt pour prendre du temps de jeu", a ajouté l’entraîneur.



Le mercato entrant du Standard mis sur pause

Après les arrivées de Gustav Mortensen, Teddy Teuma et Bernard Nguene, le mercato entrant des Rouches est pour le moment mis sur pause, et la blessure de Casper Nielsen ne devrait rien y changer. Le Standard restera toutefois attentif aux opportunités, comme ce fut le cas pour Teddy Teuma, et devrait surtout se séparer de deux ou trois joueurs avant début février.

"Pour le moment, on va solutionner notre problème avec ce qu’on a et voir ce qui se passe dans les prochaines semaines. Teddy (Teuma) n’était pas sur notre liste, mais c’est une opportunité de mercato dont on a pris conscience, et nous sommes rapidement entrés en contact car c’est un joueur intéressant pour le Standard. On a toujours les oreilles et les yeux ouverts pour se renforcer", a conclu Vincent Euvrard.