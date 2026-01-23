Besnik Hasi n'était même pas au courant, mais un Anderlechtois s'en va bel et bien

Besnik Hasi n'était même pas au courant, mais un Anderlechtois s'en va bel et bien
Photo: © photonews
Cela en dit assez long sur l'importance du joueur à Anderlecht cette saison. Besnik Hasi l'a appris en conférence de presse : Yasin Özcan quitte le Sporting.

Yasin Özcan (19 ans) a reçu tout récemment ses premières minutes de jeu vraiment significatives en Jupiler Pro League, montant au jeu à la mi-temps de La Gantoise - Anderlecht. Avant cela : deux montées au jeu en championnat, une montée et une titularisation en qualifications pour la Conference League.

Bref : le prêt d'Özcan en provenance d'Aston Villa se passe assez mal. Surprenant pour un joueur (sur)évalué par Transfermarkt à hauteur de 7,5 millions d'euros à son arrivée, et qui avait notamment disputé près de 100 matchs en Turquie, pour Kasimpasa.

Özcan retourne en Turquie 

Le Turc, qui ne parle que peu anglais, a eu beaucoup de mal à s'adapter au vestiaire anderlechtois, sans que ce soit réellement une question d'attitude mais bien de difficultés de communication. Et sur le plan sportif, il n'est pas suffisamment un crack pour que son talent suffise à l'imposer dans le onze.

Une solution a été trouvée : Aston Villa, qui cherchait un attaquant, va accueillir Tammy Abraham en provenance de Besiktas - un retour au bercail pour l'Anglais qui avait inscrit 26 buts en 40 matchs pour les Villains à l'époque. Et en plus de 21 millions d'euros (+ bonus), récupérera... Yasin Özcan, dont le prêt à Anderlecht va donc être rompu.

Un montage dont Besnik Hasi n'était pas au courant, comme il l'a clairement fait savoir en conférence de presse quand le sujet a été abordé. C'est désormais Fabrizio Romano qui l'affirme via ses réseaux sociaux.

Anderlecht

