Après Jashari et Ordonez, le bras de fer Bruges-Onyedika : le club retient toujours son joueur

Photo: © photonews

Raphael Onyedika est déterminé à quitter le Club de Bruges. Le milieu de terrain nigérian reste pour l'instant avec le groupe brugeois, mais a clairement ouvert la porte à un départ.

Le Club de Bruges devrait perdre au moins un cadre d’ici la fin du mercato hivernal : Raphael Onyedika. Courtisé depuis plusieurs semaines, le milieu de terrain nigérian pousse lui-même pour quitter la Venise du Nord.

Cependant, la direction Blauw & Zwart le considère trop important dans la course au titre et aux barrages de la Ligue des Champions et souhaite attendre l’été avant de s’en séparer. Pendant ce temps, les prétendants s’amassent et les offres commencent à arriver.

Selon les informations de Het Nieuwsblad, le Club de Bruges aurait refusé une première offre de Galatasaray pour le joueur de 24 ans, récemment médaillé de bronze à la Coupe d’Afrique des Nations avec le Nigéria.

Bruges ne veut pas lâcher Onyedika

Son ami et compatriote Victor Osimhen tente même de le convaincre, comme il l'a déclaré après le partage contre l'Atlético de Madrid. "Je lui ai parlé de Galatasaray et de ses supporters. Je serais ravi qu'il vienne jouer dans l'un des plus grands clubs du monde."

Désireux de rejoindre la Turquie, Onyedika attire également Aston Villa et l’Eintracht Francfort, qui pourraient passer à l’action dans les prochains jours. Mais Bruges continue de tout mettre en œuvre pour le conserver.

Va-t-on revivre un scénario à la Ardon Jashari ou à la Joël Ordonez en Venise du Nord ? Le bras de fer semble en tout cas engagé, et il faudra assurément une offre conséquente pour que la direction brugeoise change d’avis cet hiver.

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/01: Onyedika - Ferrari - Saglik

09:00
Standard - La Gantoise : un match à six points pour le top 6 (live 20h45)

08:40
Oumar Diouf ne vient pas pour rien : un attaquant sur le départ à Saint-Trond

08:20
"Un usage excessif de la force" : le Racing Genk sort du silence après le chaos à Utrecht

08:00
1
Loin des yeux, près du coeur : un ancien du Standard revient dire bonjour à Sclessin

07:00
À 34 ans, Enes Saglik (ex-Eupen, Charleroi, Mouscron) s'offre un nouveau défi... bien différent

07:20
🎥 L'ancien de l'Union et nouveau Diable, Charles Vanhoutte, ouvre son compteur... et celui de Nice en Europe

07:40
Un candidat aux Diables dans les rangs de l'Union ? "Il me surprend vraiment"

06:30
Des changements attendus... et forcés dans le onze : la composition probable du Standard contre La Gantoise

06:00
Un phare dans la tempête : le cap franchi par Hans Vanaken qui en dit long

20:40
2
Le top 8 encore envisageable ! Genk se surpasse en Europa League

23:49
Un match qui vaut son pesant d'or : Marseille prévient le Club de Bruges

21:20
📷 On ne l'avait jamais vu comme ça : Youri Tielemans se fâche avec Unai Emery lors de sa sortie

23:08
Officiel : un ancien buteur de Pro League retrouve enfin de l'embauche après six mois sans club

22:30
La même furia que contre Anderlecht ? Un absent bien embêtant pour Rik De Mil au Standard

21:40
Cinq jours en prison à Astana pour trois supporters brugeois, qui n'oublieront pas leur déplacement de sitôt

18:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/01: Stanojlovic - Duranville

20:20
🎥 Gobelets lancés sur les policiers, tribune vidée manu militari : le chaos pour le match de Genk

21:51
Anniversaire, hommages et invité spécial : Anderlecht met les petits plats dans les grands contre Dender

21:00
Quitter le deuxième du classement en pleine saison historique pour l'incertitude de l'Antwerp ?

20:00
Accord trouvé : un nouvel attaquant pour Charleroi...avec une escale chez les Francs Borains

20:20
Officiel : Julien Duranville quitte temporairement Dortmund pour retrouver du temps de jeu

19:30
Comme à l'époque, Michael Verschueren a un plan clair pour qu'Anderlecht retrouve ses couleurs

18:40
Officiel : guère plus avancé qu'au Standard, Noah Ohio va (encore) découvrir un nouveau championnat

19:00
La Gantoise tient son nouvel attaquant

18:00
Décisif contre Stockay, au casse-pipe contre le Bayern quatre jours après : le miracle de Munich, c'est lui Analyse

17:20
De retour en Europe à 6 mois du Mondial ? Une option plus concrète que l'autre pour Yannick Carrasco

17:40
"Chaque joueur doit le comprendre" : voici ce qui doit changer au Standard contre La Gantoise Interview

16:00
Surprenant : le Club de Bruges veut s'offrir un ancien joueur du Cercle pour 6 millions d'euros

15:41
1
Pocognoli sous pression : réunion de crise à l'AS Monaco

17:00
Edin Dzeko retourne en Allemagne et sera coaché par un ancien entraîneur de Pro League

16:30
Noa Lang s'en va déjà : accord complet pour l'ancien brugeois

10:20
L'un des cadres de Saint-Trond va quitter le navire pour l'Antwerp dès cet hiver

15:00
"Merci à Kane d'avoir raté son penalty..." : Christian Burgess relativise après la défaite de l'Union

15:20
Après le RWDM et l'Olympic, un troisième club interdit de transferts en Challenger Pro League !

14:40
🎥 "Réveille-toi" : Loïs Openda baffé par son entraîneur avant de monter au jeu

14:20

