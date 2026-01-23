Après Jashari et Ordonez, le bras de fer Bruges-Onyedika : le club retient toujours son joueur

Raphael Onyedika est déterminé à quitter le Club de Bruges. Le milieu de terrain nigérian reste pour l'instant avec le groupe brugeois, mais a clairement ouvert la porte à un départ.

Le Club de Bruges devrait perdre au moins un cadre d’ici la fin du mercato hivernal : Raphael Onyedika. Courtisé depuis plusieurs semaines, le milieu de terrain nigérian pousse lui-même pour quitter la Venise du Nord.

Cependant, la direction Blauw & Zwart le considère trop important dans la course au titre et aux barrages de la Ligue des Champions et souhaite attendre l’été avant de s’en séparer. Pendant ce temps, les prétendants s’amassent et les offres commencent à arriver.

Selon les informations de Het Nieuwsblad, le Club de Bruges aurait refusé une première offre de Galatasaray pour le joueur de 24 ans, récemment médaillé de bronze à la Coupe d’Afrique des Nations avec le Nigéria.

Bruges ne veut pas lâcher Onyedika

Son ami et compatriote Victor Osimhen tente même de le convaincre, comme il l'a déclaré après le partage contre l'Atlético de Madrid. "Je lui ai parlé de Galatasaray et de ses supporters. Je serais ravi qu'il vienne jouer dans l'un des plus grands clubs du monde."

Désireux de rejoindre la Turquie, Onyedika attire également Aston Villa et l’Eintracht Francfort, qui pourraient passer à l’action dans les prochains jours. Mais Bruges continue de tout mettre en œuvre pour le conserver.





Va-t-on revivre un scénario à la Ardon Jashari ou à la Joël Ordonez en Venise du Nord ? Le bras de fer semble en tout cas engagé, et il faudra assurément une offre conséquente pour que la direction brugeoise change d’avis cet hiver.