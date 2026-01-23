Rik De Mil espère conserver un grand talent : "Il peut encore progresser"

Hyllarion Goore attire les regards. L'attaquant ivoirien vit la saison de la révélation à Gand, et Rik De Mil espère le conserver un peu plus longtemps.

Hyllarion Goore a encore une fois impressionné la semaine passée face à Anderlecht. Le jeune attaquant ivoirien monte en puissance, et cela n'échappe pas à l'attention de plusieurs clubs européens, notamment le SC Fribourg.

Le club allemand, tout comme le Paris FC, suivraient attentivement l'attaquant des Buffalos, mais La Gantoise en demande une somme très élevée - entre 7 et 10 millions d'euros.

🇨🇮 EXCL - SC Freiburg targets Hyllarion Goore! KAA Gent striker tops the list of the German club’s scouts, who are currently assessing the feasibility of a move.



🇫🇷 Paris FC also monitoring the situation.



🔵🦬 Gent asks between €7M and €10M, bonuses included.



⏳Wait&See…… pic.twitter.com/ABuDSAoWgs — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) January 19, 2026

Rik De Mil est conscient que son joueur est extrêmement doué... et demandé. "Goore, cela va sans dire, est à mes yeux un très grand talent", a déclaré le coach de La Gantoise en conférence de presse à son sujet cette semaine.

Rik De Mil fan d'Hyllarion Goore

Mais pour De Mil, un départ serait peut-être un peu prématuré. "Il peut encore progresser sur de nombreux points, selon moi. C'est un garçon avide d'apprendre, qui veut s'améliorer. Pour moi, il peut encore devenir meilleur dans les petits espaces, et dans la finition", détaille-t-il.



"Nous travaillons étroitement avec lui hors du terrain pour améliorer son alimentation, et dans d'autres domaines. Il a envie de progresser et d'apprendre. Mais il a déjà énormément de qualités", reconnaît Rik De Mil.