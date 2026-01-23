Les maux de tête d'Ivan Leko : "Je n'ai aucun gardien de but fit"

Les maux de tête d'Ivan Leko : "Je n'ai aucun gardien de but fit"
Photo: © photonews

Le Club de Bruges reçoit Zulte Waregem ce samedi (18h15), un match qui tombe entre deux matchs de Ligue des Champions. Autant dire qu'Ivan Leko va devoir jongler avec son noyau.

Au vu des points récemment perdus par le FC Bruges en championnat, Ivan Leko ne pourra pas se permettre de trop faire tourner à la maison contre Zulte Waregem ce samedi. Mais le Croate devra aussi faire avec les petits bobos des uns et des autres, et ne pourra pas prendre trop de risques.

Car le match face à l'OM, mercredi, sera quitte ou double : il faut gagner pour rêver d'une qualification pour les barrages de la Champions League. On sait déjà que Joel Ordoñez, exclu contre la RAAL, pourra se reposer.

Il avait été évoqué plus tôt cette semaine de placer Stankovic au coeur de la défense, mais Jorne Spileers a également fait son retour dans le groupe brugeois et est donc une option de plus. 

Tzolis laissé au repos 

Aussi, pas encore de trace de Christos Tzolis dans la sélection d'Ivan Leko pour ce match face à Zulte. Est-t-il épargné pour Marseille ou sa blessure au dos est-elle tout simplement trop grave ? Cela ne sera clair avec certitude que mercredi prochain, mais contre Zulte-Waregem, il ne jouera pas.

Ivan Leko met les choses au clair à propos d'un éventuel départ de Raphael Onyedika : "Je ne suis pas stupide"

Et entre les perches ? En conférence de presse, Leko a été clair : "Je ne dispose d'aucun gardien en forme", a-t-il déclaré. Van den Heuvel est blessé, Mignolet pas encore remis et même Nordin Jackers (qui sera a priori titulaire) n'est pas à 100%... les jours à venir seront stressants à Bruges. 

Suis FC Bruges - Zulte Waregem en live sur Walfoot.be à partir de 18:15 (24/01).

Ivan Leko met les choses au clair à propos d'un éventuel départ de Raphael Onyedika : "Je ne suis pas stupide"

18:00
20:46
20:30
20:00
20:00
19:30
18:30
17:00
17:30
16:30
15:23
16:00
13:30
15:00
14:20
12:40
14:00
13:00
12:00
12:20
11:30
11:00
09:00
10:30
10:00
08:40
09:30
08:20
07:20
08:00
07:00
07:40
06:00
06:30
22/01
23:49

