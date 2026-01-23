Début de journée agité à La Gantoise : un départ officialisé après l'arrivée de Moctar Diop

Vendredi animé pour La Gantoise, qui se déplacera au Standard dans la soirée. Avant midi, les Buffalos ont officialisé une arrivée, suivie d'un départ.

Dans un véritable match à six points pour le top 6, La Gantoise (6e) se déplacera au Standard (7e) ce vendredi soir. La journée sera donc animée pour les Buffalos, qui ont déjà communiqué… deux transferts avant midi.

Côté arrivées, Gand a tout d’abord officialisé la signature de Moctar Diop. L’attaquant sénégalais de 21 ans remplace numériquement Dante Vanzeir, prêté au Cercle de Bruges, après l’échec de la piste menant à Oumar Diouf, qui a finalement rejoint Saint-Trond.

Quelques minutes plus tard, c’est un départ que La Gantoise a annoncé : celui du jeune défenseur central Bram Lagae (22 ans), qui rejoint officiellement Dunkerque.

Bram Lagae quitte définitivement La Gantoise

Formé chez les Buffalos, il avait été prêté une première fois à Dunkerque en fin de saison 2023-2024, avant de passer l’exercice précédent du côté de Courtrai, où il avait disputé 23 rencontres de D1A.

De retour à La Gantoise cet été, il a dû se contenter d’une dizaine d’apparitions avec le Jong Gent en Challenger Pro League, sans jamais obtenir la moindre minute avec l’équipe première. Bram Lagae rejoint désormais définitivement Dunkerque, quatrième de Ligue 2, qui peut donc nourrir des ambitions de promotion dans l’élite du football français.



