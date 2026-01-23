"J'étais le plus heureux" : Dante Vanzeir ne mâche pas ses mots à propos du départ d'Ivan Leko de La Gantoise

Dante Vanzeir s'est exprimé sur le départ d'Ivan Leko de La Gantoise vers le Club de Bruges alors qu'il était, à ce moment-là, toujours un joueur des Buffalos. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas mâché ses mots.

Lors de la première partie de saison, Dante Vanzeir était en difficulté du côté de La Gantoise. Le buteur n’avait pas la confiance de son entraîneur, Ivan Leko, qui l’a très peu fait jouer.

C’est pourquoi, cet hiver, il est parti en prêt au Club de Bruges avec un seul objectif : retrouver du temps de jeu. Samedi dernier, il a d’ailleurs fait ses débuts en championnat sous les couleurs des Groen en Zwart, à environ un quart d’heure du terme, contre Westerlo.

Une affaire "bizarre et inattendue"

Lors du départ d’Ivan Leko vers Bruges, il était toujours un joueur de Gand. Au micro de DAZN, il a raconté comment il a vécu cette histoire : "J’étais le joueur le plus heureux de l’équipe. C’est aussi une histoire très bizarre et inattendue. Il y a eu très peu de communication vers les joueurs et le groupe."

"En football, tout est possible et parfois tout est permis. Pour nous, ce fut évidemment un énorme choc", pointe-t-il avant de préciser qu’il a "plus discuté avec Rik (De Mil, ndlr : le nouveau coach buffalo) durant cette courte période qu’avec Ivan."



