Un retour surprenant : parti en MLS, cet ancien de Pro League revient au KV Courtrai

La MLS, c'est fini pour Joedrick Pupe. L'ancien défenseur de Dender, qui avait signé aux Vancouver Whitecaps pour la saison 2025, fait déjà son retour.

Joedrick Pupe (28 ans) était l'un des piliers de Dender lors de la première saison du promu en D1A. L'été passé, il avait d'ailleurs à nouveau débuté la saison en tant que titulaire et capitaine de Dender, avant un transfert surprenant direction la MLS et les Vancouver Whitecaps.

Malheureusement, à son arrivée au Canada, Pupe s'était occasionné une blessure aux ischio-jambiers, qu'il a traînée presque tout le reste de la saison de MLS. En décembre dernier, il faisait toutefois son retour et disputait notamment... la finale du championnat, face à l'Inter Miami de Lionel Messi.

Pupe signe à Courtrai

Insuffisant, cependant, pour rester à Vancouver en vue de la saison 2026. Joedrick Pupe revient en effet en Belgique, un échelon plus bas qu'à Dender : le natif de Bruges rejoint le KV Courtrai, l'un de ses clubs formateurs, où il est prêté jusqu'en fin de saison.

Courtrai disposera d'une option d'achat. L'objectif est clair : aider les Kerels à retrouver l'élite belge, et rappeler ses qualités. Pupe était l'un des meilleurs joueurs du FCV Dender, surprenant promu en 2024. Il retrouve au Stade des Eperons d'Or deux anciens équipiers : Gilles Ruyssen et Lennard Hens.



Le KV Courtrai est actuellement 2e de Jupiler Pro League, 9 points derrière l'autoritaire leader, le SK Beveren.