Besnik Hasi compare Danylo Sikan à l'un de ses anciens coéquipiers à Anderlecht : "C'était notre meilleur attaquant"

Danylo Sikan s'est entraîné pour la première fois aujourd'hui avec le groupe d'Anderlecht. Besnik Hasi s'est montré particulièrement satisfait de l'arrivée de l'attaquant, qui constituait une priorité à ses yeux. Il a d'emblée placé la barre haut, en le comparant à un ancien coéquipier.

Besnik Hasi compare Danylo Sikan à Oleg Iachtchouk (ancien buteur d'Anderlecht de 1996 à 2006). "Ces déplacements, cette intelligence… Il est plus grand et plus fort, mais la comparaison se situe dans la manière dont il joue", a pointé l'entraîneur. L’attaquant ukrainien était, à son époque, l’un des meilleurs attaquants qu’Anderlecht ait connus. "C’était notre meilleur attaquant", a même ajouté le T1 des Mauves.

Selon lui, Danylo Sikan possède des premiers mètres explosifs et peut immédiatement se distinguer dans le jeu : "S’il est aussi bon que Iachtchouk, alors nous avons recruté un excellent attaquant. Il peut devenir important pour notre équipe."

L'entraîneur souligne également la rapidité avec laquelle le transfert s’est concrétisé : "Le club a superbement anticipé, plus tôt que prévu. J’en suis très reconnaissant. Maintenant, nous devons l’intégrer le plus rapidement possible au groupe."

Le point sur les blessés

En plus de Danylo Sikan, Besnik Hasi a fait le point sur la situation de plusieurs autres joueurs. Ludwig Augustinsson est actuellement indisponible, mais d’après les premiers constats, la blessure ne semble pas trop grave. "Nous allons poursuivre les examens, mais cela ne devrait pas durer très longtemps. Nous en saurons plus la semaine prochaine."

Ilay Camara est de retour avec le groupe, tandis qu'Ali Maamar se rapproche d’un retour, mais pas encore contre Dender. Mario Stroeykens et César Huerta progressent également, le premier ayant déjà pu s’entraîner avec le groupe ce vendredi. Enric Llansana souffrait d’une élongation le week-end dernier.





Nathan De Cat a ressenti une douleur après un violent contact avec Van der Heyden, mais il s’est de nouveau entraîné cette semaine. Besnik Hasi précise toutefois qu’il n’est pas encore totalement apte.