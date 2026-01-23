Ivan Leko met les choses au clair à propos d'un éventuel départ de Raphael Onyedika : "Je ne suis pas stupide"

Ivan Leko s'est exprimé ce vendredi en conférence de presse à propos de la situation de Raphael Onyedika, annoncé sur le départ. L'entraîneur a tenu à mettre les choses au clair.

Le milieu de terrain de 24 ans s’est entraîné normalement avec le groupe ce jeudi et ce vendredi, mais il est désormais clair qu’il est ouvert à franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Un départ cet hiver est évoqué.

Le joueur dispose d’offres très importantes, presque impossibles à refuser. Galatasaray et Francfort figurent parmi les clubs intéressés, et le milieu défensif ne serait pas insensible à ces pistes.

Ivan Leko a donc logiquement été interrogé à ce sujet lors de sa conférence de presse avant le match face à Zulte Waregem. Pour lui, les choses sont claires : Raphael Onyedika ne peut pas partir et ne partira pas cet hiver.

Ivan Leko est clair à propos de Raphael Onyedika

"Personne ne m’a dit qu’il allait partir. Ce que j’ai vu ? Qu’il s’entraîne à nouveau avec nous, qu’il est de bonne humeur et qu’il se comporte normalement. Je ne vois aucune raison de ne pas simplement l’intégrer au groupe", a déclaré l’entraîneur du Club de Bruges.

"Les gens parlent et spéculent sur les transferts, mais je reste calme", a ajouté Ivan Leko selon le Nieuwsblad. "Nous verrons bien ce qu’il se passera. Ce n’est qu’une fois le mercato terminé que nous en saurons plus. Mais concernant Onyedika, je ne me fais aucun souci. Je suis dans le football depuis trente ans : je ne suis pas stupide."