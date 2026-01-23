Un Français pourrait bien rejoindre le KRC Genk cet hiver : les discussions ont débuté

Un Français pourrait bien rejoindre le KRC Genk cet hiver : les discussions ont débuté
Photo: © photonews

Le KRC Genk est pour le moment resté étonnamment discret lors de ce mercato hivernal, mais la situation pourrait rapidement évoluer. Les Limbourgeois étudient actuellement une nouvelle option pour renforcer leur attaque, malgré un secteur offensif déjà bien fourni.

Le KRC Genk n’a pas été très actif jusqu’à présent sur le marché des transferts hivernal. Le milieu de terrain Patrik Hrosovsky a quitté le club pour faire son retour au Viktoria Plzen. Dans le sens des arrivées, rien n’a encore été enregistré.

Mais cela pourrait bientôt changer. Selon l’expert des transferts Sacha Tavolieri, les Limbourgeois auraient jeté leur dévolu sur Lenny Joseph.

Genk ouvre des discussions pour signer Lenny Joseph

L’attaquant de 25 ans évolue actuellement au Ferencvaros, où il alterne entre le banc et des titularisations. La valeur marchande du Français est estimée à 1,2 million d’euros selon Transfermarkt. Genk ne serait d’ailleurs pas le seul club intéressé.

Les Limbourgeois ont entamé des discussions dans l’optique de faire venir le Français sous forme d'un transfert permanent. À noter qu’il s’agit d’un avant-centre, un poste déjà bien fourni à Genk.


Hyeon-Gyu Oh a commencé la saison comme titulaire, Robin Mirisola obtient régulièrement du temps de jeu et Aaron Bibout a fêté sa première titularisation jeudi face à Utrecht. L’été dernier, Genk a également recruté Jusef Erabi.

KRC Genk
Ferencváros
Lenny Joseph

