Officiel : après avoir manqué Oumar Diouf, La Gantoise tient son nouvel attaquant

La Gantoise tient son nouvel attaquant. Moctar Diop a signé un contrat jusqu'en 2029 à la Planet Group Arena et devient ainsi la deuxième recrue hivernale des Buffalos.

À La Gantoise, le début de mercato hivernal a été assez animé. Côté départs, Dante Vanzeir a été prêté au Cercle de Bruges, Franck Surdez a rejoint le FC Sion, et Omri Gandelman a été vendu pour 3 millions d’euros à Lecce.

Du côté des arrivées, Hyun-Seok Hong a fait son grand retour à la Planet Group Arena, prêté par Mainz. Mais les Buffalos, et Rik de Mil en particulier, étaient surtout à la recherche d’un nouvel attaquant de pointe, Wilfried Kanga n’apportant pas le rendement statistique attendu.

La Gantoise s’était d’abord positionnée sur Oumar Diouf, l’attaquant du RFC Liège, qui a finalement rejoint Saint-Trond. Les Gantois se sont alors tournés vers un compatriote du nouvel avant-centre des Canaris, présentant un profil similaire : Moctar Diop.

La Gantoise recrute officiellement Moctar Diop

Champion de deuxième division norvégienne avec le Lillestrøm SK, il avait inscrit cinq buts et délivré trois passes décisives en 22 matchs. "Avec son physique imposant (1,93 m), Diop, attaquant rapide, a rapidement attiré l’attention d’autres clubs", a écrit La Gantoise dans son communiqué.

L’ancien international U20 sénégalais a finalement signé un contrat courant jusqu’en 2029 à La Gantoise, où son transfert est accueilli avec enthousiasme. "Diop possède un profil exceptionnel : un jeune attaquant puissant avec un fort potentiel. Bien qu’il vienne tout juste d’avoir 21 ans, il compte déjà deux ans d’expérience en Norvège. Un joueur avec ses qualités spécifiques peut aider notre équipe à atteindre ses objectifs à court et moyen terme", a réagi Rik de Mil.



Bras droit du propriétaire Sam Baro, Kjeld Fort s’est également exprimé. "Moctar Diop est un jeune attaquant de pointe que nous suivons depuis un certain temps. Il allie vitesse et physique imposant, des qualités exceptionnelles pour un attaquant. Nous sommes convaincus que Diop a le potentiel pour progresser encore chez nous. La concurrence était rude, et nous sommes fiers qu’il nous ait choisis", a-t-il déclaré.