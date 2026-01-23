L'Olympic Charleroi touche le fond à domicile face à la lanterne rouge

L'Olympic Charleroi touche le fond à domicile face à la lanterne rouge
Pour espérer relever la tête en vue du maintien, l'Olympic Charleroi se devait de battre le Club NXT, lanterne rouge, à la maison ce vendredi. Mais les Dogues ont touché le fond.

Les supporters de l'Olympic Charleroi ne retrouveront pas le sourire ce vendredi. Les Dogues recevaient le Club NXT en ouverture de la 21e journée de Challenger Pro League, avec une mission : prendre les trois points face à la lanterne rouge du championnat.

Mais l'Olympic a touché le fond. Alors que le score était encore de 0-0 à la pause, les Carolos ont totalement pris le bouillon en seconde période et encaissé trois buts, pour une sèche défaite 0-3 face aux U23 du Club de Bruges.

Le premier but brugeois est tombé sur phase arrêtée à la 59e minute, sur une frappe de l'extérieur du rectangle signée Rayan Buifrahi. Dans la foulée, sur un contre, Thibaut Van Acker faisait le break. Enfin, sur une tête, Da Silva fixera le score en fin de match.

Cette défaite, la deuxième en 2026, laisse l'Olympic en grande difficulté : Seraing compte 3 points d'avance avec deux matchs de moins, et les U23 d'Anderlecht 4 points d'avance avec un match de moins. 

Compte tenu du fait que les équipes U23 ne peuvent a priori pas descendre (et 3 des 4 équipes U23 sont actuellement parmi les cinq dernières équipes au classement...), la situation  est donc critique pour les Dogues. 

 Classement T P G P P B = Forme
1. SK Beveren SK Beveren 19 51 16 3 0 40-14 26 G G G G G
2. KV Courtrai KV Courtrai 20 45 14 3 3 39-19 20 G P G P G
3. Beerschot Beerschot 19 36 11 3 5 30-21 9 P P P P G
4. Lommel SK Lommel SK 19 35 10 5 4 40-28 12 G G G G G
5. FC Liège FC Liège 19 32 10 2 7 28-21 7 P G P G G
6. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 19 32 9 5 5 22-17 5 P G P P G
7. Eupen Eupen 19 30 8 6 5 27-21 6 G G G P P
8. La Gantoise La Gantoise 19 27 8 3 8 26-24 2 P P G G G
9. KSC Lokeren KSC Lokeren 19 27 7 6 6 27-26 1 G P G P G
10. Lierse SK Lierse SK 18 23 6 5 7 20-22 -2 G G G P P
11. RWDM Brussels RWDM Brussels 19 20 5 5 9 31-34 -3 P P G P P
12. Francs Borains Francs Borains 19 19 5 5 9 19-27 -8 P P P G P
13. Jong Genk Jong Genk 19 16 4 4 11 22-39 -17 G P P P P
14. RSCA Futures RSCA Futures 19 16 3 7 9 25-33 -8 P P G P P
15. RFC Seraing RFC Seraing 18 15 3 6 9 18-29 -11 G P P P G
16. Olympic Charleroi Olympic Charleroi 20 12 2 6 12 17-41 -24 P P P P P
17. Club Brugge NXT Club Brugge NXT 20 10 2 4 14 19-34 -15 P P P P G
