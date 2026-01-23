L'Olympic Charleroi touche le fond à domicile face à la lanterne rouge

Pour espérer relever la tête en vue du maintien, l'Olympic Charleroi se devait de battre le Club NXT, lanterne rouge, à la maison ce vendredi. Mais les Dogues ont touché le fond.

Les supporters de l'Olympic Charleroi ne retrouveront pas le sourire ce vendredi. Les Dogues recevaient le Club NXT en ouverture de la 21e journée de Challenger Pro League, avec une mission : prendre les trois points face à la lanterne rouge du championnat.

Mais l'Olympic a touché le fond. Alors que le score était encore de 0-0 à la pause, les Carolos ont totalement pris le bouillon en seconde période et encaissé trois buts, pour une sèche défaite 0-3 face aux U23 du Club de Bruges.

L'Olympic Charleroi touche le fond

Le premier but brugeois est tombé sur phase arrêtée à la 59e minute, sur une frappe de l'extérieur du rectangle signée Rayan Buifrahi. Dans la foulée, sur un contre, Thibaut Van Acker faisait le break. Enfin, sur une tête, Da Silva fixera le score en fin de match.

FT | Le Club NXT remporte le match du bas de classement contre l’Olympic Charleroi. 📈👊 #ROCNXT pic.twitter.com/DlJbW4InNs — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) January 23, 2026

Cette défaite, la deuxième en 2026, laisse l'Olympic en grande difficulté : Seraing compte 3 points d'avance avec deux matchs de moins, et les U23 d'Anderlecht 4 points d'avance avec un match de moins.





Compte tenu du fait que les équipes U23 ne peuvent a priori pas descendre (et 3 des 4 équipes U23 sont actuellement parmi les cinq dernières équipes au classement...), la situation est donc critique pour les Dogues.