Coup dur pour l'Antwerp avant d'affronter Charleroi ce dimanche

L'entraîneur Joseph Oosting a confirmé l'absence de Mauricio Benítez pour le match entre l'Antwerp et Charleroi ce dimanche. Un véritable coup dur pour le Great Old.

Face à Dender, Joseph Oosting ne pouvait déjà pas compter sur Mauricio Benítez. L’Argentin s’est blessé aux ischio-jambiers durant l’échauffement contre Dender, ce qui a obligé le staff à attendre pour connaître la gravité de la blessure. C'est désormais confirmé, il sera également absent ce week-end.

"Nous avons effectué des examens et nous allons être privés de Mauricio pendant un certain temps. Sera-t-il apte pour les matches importants de Coupe contre Anderlecht les 5 et 12 février ? Ce sera très juste", a déclaré Joseph Oosting en conférence de presse, selon la Gazet van Antwerpen.

Face à Dender, l’absence de Mauricio Benítez s’est déjà fait sentir. Joseph Oosting est bien conscient de son importance : "Mauricio, avec sa grinta, s’est révélé être un joueur important pour nous, mais les blessures font parfois partie du football."

Une autre arme importante

"Nous sommes humains et pas faits de pierre. Mais effectivement, son absence est un coup dur." Joseph Oosting compte donc sur une autre arme face à Charleroi dimanche après-midi : une Bosuil en ébullition.



Le Sporting de Charleroi, de son côté, arrivera au Bosuil avec le plein de confiance. Les Zèbres ont entamé l’année 2026 avec deux succès : face au Club de Bruges en quarts de finale de la Coupe de Belgique, puis contre le Standard en Pro League.