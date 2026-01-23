Vincent Kompany préface la prochaine rencontre du Bayern : "Si l'on regarde le match contre l'Union SG..."

Après avoir battu l'Union Saint-Gilloise (2-0) en Ligue des champions, le Bayern se concentre déjà sur son prochain rendez-vous. Vincent Kompany s'est exprimé en conférence de presse avant la prochaine rencontre de son équipe.

Ce samedi à 15h30, les Bavarois affronteront Augsbourg à l’Allianz Arena. Un adversaire qui a certainement tiré des enseignements du match du Bayern contre les Bruxellois. "Augsburg a certainement vu comment se sont déroulés les derniers matches", a pointé Vincent Kompany.

"Nous avons rencontré quelques difficultés, c’est normal, c’est la Bundesliga, les rencontres ne sont jamais faciles. Si l’on regarde le match contre l’Union Saint-Gilloise avant-hier, en tenant compte du système et des profils des joueurs, j’imagine qu’Augsburg en a tiré beaucoup d’enseignements, avec de grandes ambitions et la conviction d’avoir ses chances."

Augsburg sera plus motivé que jamais

Il sait qu’Augsbourg est prêt à tout pour battre le Bayern : "Pour nous, cela signifie que jouer contre nous est comme une finale pour l’adversaire, presque comme gagner une coupe pour de nombreuses équipes, et nous ne voulons pas leur offrir cela."

Vincent Kompany est clair, son équipe doit montrer, quel que soit l’adversaire, le meilleur visage lors de chaque rencontre : "Nous ne faisons pas de différence entre Augsburg et Leipzig : nous voulons évoluer au plus haut niveau, quoi qu’il arrive."



Le Bayern entend évidemment suivre sa série de matches sans défaite en Bundesliga. Actuel large leader du championnat, les Bavarois comptabilisent 50 points, soit 11 de plus que Dortmund, deuxième.