Dates et lieux confirmés par l'Union belge : deux matchs amicaux pour les Diables avant la Coupe du monde 2026

Dates et lieux confirmés par l'Union belge : deux matchs amicaux pour les Diables avant la Coupe du monde 2026
Photo: © photonews

C'est officiel : la Belgique affrontera la Croatie à Rijeka et la Tunisie à Bruxelles avant la Coupe du monde 2026. Les deux rencontres se dérouleront au début du mois de juin.

Après avoir pris connaissance de son tirage au sort et trouvé son camp de base pour la Coupe du monde 2026, l’Union belge s’est mise à la recherche d’adversaires pour préparer au mieux les Diables Rouges avant la compétition.

Au mois de mars, Rudi Garcia et ses joueurs se rendront sur le continent nord-américain pour une première découverte des lieux et pour affronter deux adversaires, le Mexique et les États-Unis. Leur style de jeu ne correspond cependant pas vraiment à celui des équipes que la Belgique affrontera en phase de poules : l’Iran, la Nouvelle-Zélande et l’Égypte.

Il est également de coutume d’organiser un ou plusieurs matchs amicaux juste avant le début de la compétition afin de peaufiner les derniers réglages et d’effectuer les choix finaux pour le tournoi.

La Belgique contre la Croatie et la Tunisie avant la Coupe du monde

C’est ce qu’a fait l’Union belge, qui a trouvé deux nouveaux adversaires pour les Diables Rouges : ils se déplaceront à Rijeka pour affronter la Croatie le 2 juin prochain, avant de recevoir la Tunisie au Stade Roi Baudouin le 6 juin.

La fédération croate ayant été la première à annoncer ce match amical, il y a fort à parier que ce soit elle qui a contacté la Belgique, d’autant que la Croatie affrontera l’Angleterre (équipe au style de jeu assez similaire) lors du Mondial. Pour la Tunisie, il s’agit plus probablement d’une initiative de l’Union belge afin de préparer au mieux la rencontre face à l’Égypte.

