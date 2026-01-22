Noa Lang s'en va déjà : accord complet pour l'ancien brugeois

Noa Lang s'en va déjà : accord complet pour l'ancien brugeois
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Six mois après son arrivée au Napoli, Noa Lang s'en va déjà sur un constat d'échec. Il va rejoindre le Galatasaray.

Le Napoli, champion d'Italie en titre, s'était sur papier bien renforcé l'été passé avec les arrivées de Kevin De Bruyne et Noa Lang. Mais six mois plus tard, le bilan est mitigé : KDB est sur la touche depuis de longs mois, et Lang, lui, s'en va déjà. 

Transféré contre 25 millions d'euros, Noa Lang a pourtant reçu du temps de jeu puisqu'il cumule déjà 27 apparitions toutes compétitions confondues avec les Partenopei. Mais avec un seul but et 2 passes décisives, il ne répond pas aux attentes. 

Lang vers le Galatasaray

Résultat : le Néerlandais va finir la saison en prêt. Selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano, Naples aurait trouvé un accord avec le Galatasaray pour un prêt payant à hauteur de 2 millions d'euros, assorti d'une option d'achat.

L'option serait fixée à hauteur de 30 millions d'euros, une somme qui permettrait au Napoli de faire une marge bénéficiaire sur un joueur n'ayant pas amené pleine satisfaction. Reste à y retrouver la forme qui l'avait vu inscrire 19 buts en 63 matchs au PSV Eindhoven.


Pour Noa Lang, c'est crucial : l'ancien du FC Bruges espère bien faire partie du noyau des Pays-Bas lors de la Coupe du Monde, lui qui n'a pas systématiquement été repris en 2025. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
PSV
Noa Lang

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/01: Engels - Lang

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/01: Engels - Lang

13:00
Anderlecht offre un premier contrat professionnel à une pépite précoce

Anderlecht offre un premier contrat professionnel à une pépite précoce

13:30
Cela suffira-t-il ? Bonne nouvelle pour Bruges avant la réception de l'OM

Cela suffira-t-il ? Bonne nouvelle pour Bruges avant la réception de l'OM

11:30
Non, ce Diable Rouge ne quittera pas son club lors du mercato hivernal

Non, ce Diable Rouge ne quittera pas son club lors du mercato hivernal

13:00
Ron Jans (ex-Standard) prévient Genk avant leur duel en Europa League

Ron Jans (ex-Standard) prévient Genk avant leur duel en Europa League

12:40
Les jeunes d'Anderlecht retournent en Angleterre avec de l'ambition

Les jeunes d'Anderlecht retournent en Angleterre avec de l'ambition

12:20
Les supporters d'Anderlecht ne réclameront pas son retour : un flop total est libre

Les supporters d'Anderlecht ne réclameront pas son retour : un flop total est libre

12:00
La semaine prochaine, l'Union comptera...sur une défaite de Bruges : "Tant qu'il reste 1% de chance..." Réaction

La semaine prochaine, l'Union comptera...sur une défaite de Bruges : "Tant qu'il reste 1% de chance..."

10:40
1
Un jeune talent de Valenciennes intéresse plusieurs clubs belges

Un jeune talent de Valenciennes intéresse plusieurs clubs belges

11:00
"Ils ont fait honneur au foot belge" : Vincent Kompany, Harry Kane et Manuel Neuer rendent hommage à l'Union Réaction

"Ils ont fait honneur au foot belge" : Vincent Kompany, Harry Kane et Manuel Neuer rendent hommage à l'Union

09:30
1
Marseille sera dos au mur à Bruges : bonne ou mauvaise nouvelle ?

Marseille sera dos au mur à Bruges : bonne ou mauvaise nouvelle ?

08:00
Trois heures d'audience et Stijn Stijnen se fait encore remarquer : "Une vraie chasse aux sorcières"

Trois heures d'audience et Stijn Stijnen se fait encore remarquer : "Une vraie chasse aux sorcières"

10:00
1
Les retrouvailles entre Toby Alderweireld et Harry Kane en marge de Bayern-Union

Les retrouvailles entre Toby Alderweireld et Harry Kane en marge de Bayern-Union

09:00
La Belgique pourrait-elle... boycotter le Mondial 2026 ? La Ministre des Sports répond

La Belgique pourrait-elle... boycotter le Mondial 2026 ? La Ministre des Sports répond

08:30
2
Les retrouvailles sympas avec Kompany dans les catacombes de l'Allianz Arena : "J'ai pu parler avec lui" Réaction

Les retrouvailles sympas avec Kompany dans les catacombes de l'Allianz Arena : "J'ai pu parler avec lui"

07:00
Romelu Lukaku aimerait qu'Anderlecht ramène une légende au bercail avant de revenir lui-même

Romelu Lukaku aimerait qu'Anderlecht ramène une légende au bercail avant de revenir lui-même

07:40
🎥 Champions League : trois supporters brugeois arrêtés au Kazakhstan pour une raison étonnante

🎥 Champions League : trois supporters brugeois arrêtés au Kazakhstan pour une raison étonnante

22:40
Coup dur en vue de la fin de saison ? Zulte Waregem pourrait perdre un pilier

Coup dur en vue de la fin de saison ? Zulte Waregem pourrait perdre un pilier

07:20
Malines dos au mur ? Un cadre prolifique insiste pour quitter le Kavé dès cet hiver

Malines dos au mur ? Un cadre prolifique insiste pour quitter le Kavé dès cet hiver

06:30
Et dire qu'ils peuvent avoir des regrets ! L'Union fait douter le Bayern avant de plier en deux minutes

Et dire qu'ils peuvent avoir des regrets ! L'Union fait douter le Bayern avant de plier en deux minutes

22:56
Bruges doit-il encore verser une prime à Ardon Jashari pour son Soulier d'or ?

Bruges doit-il encore verser une prime à Ardon Jashari pour son Soulier d'or ?

21:40
Arthur Theate et Charles De Ketelaere dans le dur : une soirée de Champions League à oublier rapidement

Arthur Theate et Charles De Ketelaere dans le dur : une soirée de Champions League à oublier rapidement

23:16
1
Une légende des Diables Rouges pointe une "grave erreur" commise par Anderlecht : "C'est inacceptable"

Une légende des Diables Rouges pointe une "grave erreur" commise par Anderlecht : "C'est inacceptable"

22:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/01: Ourega - Duranville - Kana

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/01: Ourega - Duranville - Kana

21:20
Anderlecht et l'Antwerp ont une nouvelle pépite dans le viseur

Anderlecht et l'Antwerp ont une nouvelle pépite dans le viseur

22:00
Officiel : un nouveau joueur français débarque en Jupiler Pro League

Officiel : un nouveau joueur français débarque en Jupiler Pro League

21:20
Humiliés en Champions League, les joueurs de Manchester City font un geste auprès de leurs supporters

Humiliés en Champions League, les joueurs de Manchester City font un geste auprès de leurs supporters

20:20
Julien Duranville quitte Dortmund : accord imminent pour l'ancien Anderlechtois

Julien Duranville quitte Dortmund : accord imminent pour l'ancien Anderlechtois

20:44
"C'est ma plus grande force sur le terrain" : Danylo Sikan (Anderlecht) se présente à ses nouveaux supporters

"C'est ma plus grande force sur le terrain" : Danylo Sikan (Anderlecht) se présente à ses nouveaux supporters

21:00
"On leur fait mal, les gars" : face au Standard, les Zèbres ont renoué avec leur public pour de bon

"On leur fait mal, les gars" : face au Standard, les Zèbres ont renoué avec leur public pour de bon

20:40
1
C'est officiel ! Anderlecht prolonge un pilier défensif : "Il incarne les valeurs du RSCA et de Neerpede"

C'est officiel ! Anderlecht prolonge un pilier défensif : "Il incarne les valeurs du RSCA et de Neerpede"

20:00
1
Saint-Trond, un candidat crédible au titre ? Sept raisons de croire en les Canaris

Saint-Trond, un candidat crédible au titre ? Sept raisons de croire en les Canaris

19:00
"Un bon signe quand les supporters scandent votre nom" : Philippe Clement se refait une santé en Angleterre

"Un bon signe quand les supporters scandent votre nom" : Philippe Clement se refait une santé en Angleterre

19:30
Hubert, Cornelis, Hayen, Taquin... : et si la Pro League tenait enfin sa nouvelle génération de coachs ?

Hubert, Cornelis, Hayen, Taquin... : et si la Pro League tenait enfin sa nouvelle génération de coachs ?

18:40
Promise David manque le coche, plusieurs satisfactions à soulever : les notes de l'Union au Bayern

Promise David manque le coche, plusieurs satisfactions à soulever : les notes de l'Union au Bayern

00:14
"Votre soutien restera gravé dans ma mémoire" : les mots d'Oumar Diouf envers le RFC Liège après son départ

"Votre soutien restera gravé dans ma mémoire" : les mots d'Oumar Diouf envers le RFC Liège après son départ

18:20

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 7
Kairat Almaty Kairat Almaty 1-4 FC Bruges FC Bruges
Bodo Glimt Bodo Glimt 3-1 Manchester City Manchester City
FC Copenhague FC Copenhague 1-1 Napoli Napoli
Real Madrid Real Madrid 6-1 Monaco Monaco
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 2-0 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Tottenham Tottenham 2-0 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Villarreal Villarreal 1-2 Ajax Ajax
Sporting Portugal Sporting Portugal 2-1 PSG PSG
Inter Inter 1-3 Arsenal Arsenal
Galatasaray Galatasaray 1-1 Atlético Madrid Atlético Madrid
FK Qarabag FK Qarabag 3-2 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
Bayern Munich Bayern Munich 2-0 Union SG Union SG
Newcastle Utd Newcastle Utd 3-0 PSV PSV
Chelsea Chelsea 1-0 Pafos FC Pafos FC
Marseille Marseille 0-3 Liverpool Liverpool
Juventus Juventus 2-0 SL Benfica SL Benfica
Atalanta Atalanta 2-3 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Slavia Prague Slavia Prague 2-4 FC Barcelone FC Barcelone
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved