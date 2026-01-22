Noa Lang s'en va déjà : accord complet pour l'ancien brugeois

Six mois après son arrivée au Napoli, Noa Lang s'en va déjà sur un constat d'échec. Il va rejoindre le Galatasaray.

Le Napoli, champion d'Italie en titre, s'était sur papier bien renforcé l'été passé avec les arrivées de Kevin De Bruyne et Noa Lang. Mais six mois plus tard, le bilan est mitigé : KDB est sur la touche depuis de longs mois, et Lang, lui, s'en va déjà.

Transféré contre 25 millions d'euros, Noa Lang a pourtant reçu du temps de jeu puisqu'il cumule déjà 27 apparitions toutes compétitions confondues avec les Partenopei. Mais avec un seul but et 2 passes décisives, il ne répond pas aux attentes.

Lang vers le Galatasaray

Résultat : le Néerlandais va finir la saison en prêt. Selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano, Naples aurait trouvé un accord avec le Galatasaray pour un prêt payant à hauteur de 2 millions d'euros, assorti d'une option d'achat.

L'option serait fixée à hauteur de 30 millions d'euros, une somme qui permettrait au Napoli de faire une marge bénéficiaire sur un joueur n'ayant pas amené pleine satisfaction. Reste à y retrouver la forme qui l'avait vu inscrire 19 buts en 63 matchs au PSV Eindhoven.



Pour Noa Lang, c'est crucial : l'ancien du FC Bruges espère bien faire partie du noyau des Pays-Bas lors de la Coupe du Monde, lui qui n'a pas systématiquement été repris en 2025.