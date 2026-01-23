"Je n'aime pas l'arrogance inutile" : Vincent Kompany se confie sur son tempérament

Des vidéos montrant Vincent Kompany se mettre en colère contre ses joueurs, à Burnley comme à Anderlecht, ont largement circulé sur les réseaux sociaux. La question se pose dès lors : se montre-t-il encore aussi colérique aujourd'hui ? C'est la question qui lui a été posé en conférence de presse.

L’entraîneur belge tente de se contenir : "Je n’utilise plus autant de gros mots. Mes enfants m’ont vu jurer sur des vidéos YouTube. Ce n’est pas vraiment l’idéal pour leur apprendre ce qu’ils doivent dire ou ne pas dire."

Le respect

"Mais si je suis vraiment en colère, si on est trop arrogants… Il faut avoir confiance en soi et en ses capacités, et on le sait. Mais je n’aime pas l’arrogance inutile," a pointé Vincent Kompany. "Si on ne fait pas ce qu’on devrait, je peux aussi me mettre en colère. Pour moi, ce travail est primordial, c’est une marque de respect pour le club et l’adversaire. C’est pourquoi j’essaie de rester aussi calme que possible."

Au Bayern, l’entraîneur semble plutôt calme. Il faut aussi dire que tout se passe pour le mieux et qu’il y a donc peut-être moins de raisons de se mettre en colère.

Vincent Kompany avait déjà été aperçu furieux lors d’un match nul contre STVV avec Anderlecht. Lors d’un entraînement avec Burnley, il s’était aussi montré très nerveux envers un joueur.

Montrer son autorité fait aussi partie du rôle d’entraîneur, mais il ne faut évidemment pas tomber dans l’exagération. Vincent Kompany semble en ce moment plutôt détendu au Bayern, mais il faudra voir si cela restera ainsi si les résultats ne commencent plus à suivre.