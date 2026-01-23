Officiel : l'Antwerp s'offre un titulaire de Saint-Trond pour une indemnité modeste !

Officiel : l'Antwerp s'offre un titulaire de Saint-Trond pour une indemnité modeste !
Photo: © photonews

Pourtant titulaire indiscutable à Saint-Trond, étonnant deuxième de la Jupiler Pro League, Rein Van Helden quitte le Stayen pour s'engager à l'Antwerp, contre 1,5 million d'euros.

Après 21 journées, Saint-Trond est l’étonnant deuxième du championnat, à seulement trois points de l’Union Saint-Gilloise, leader, et avec une longueur d'avance sur le Club de Bruges.

Malgré l’intérêt logique des clubs pour plusieurs titulaires, les cadres trudonnaires pourraient se dire qu’il y a une page d’histoire à écrire cette saison et que rester au Stayen tous ensemble serait le meilleur moyen d’y parvenir.

Les conditions, notamment salariales, proposées par les Canaris sont toutefois inférieures à celles des autres candidats du top 6, et il devient donc difficile de refuser les offres lorsque l’un d’eux frappe à la porte.

Rein Van Helden quitte Saint-Trond pour l'Antwerp

C’est ce qu’a fait l’Antwerp, qui cherchait à remplacer Rosen Bozhinov et a jeté son dévolu sur Rein Van Helden, titulaire à 21 reprises lors des 21 premières journées de Jupiler Pro League.

Le Great Old a, selon les informations de Het Nieuwsblad et de Sacha Tavolieri, proposé 1,5 million d’euros à Saint-Trond, qui a accepté de laisser partir le défenseur central de 23 ans. L’information est désormais officielle : Rein Van Helden a signé un contrat courant jusqu’au 30 juin 2030 au Bosuil.

Lire aussi… Quitter le deuxième du classement en pleine saison historique pour l'incertitude de l'Antwerp ?

Jupiler Pro League

 Journée 22
Standard Standard 20:45 La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 24/01 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 24/01 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Louvain OH Louvain 24/01 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 25/01 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 25/01 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 25/01 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 25/01 Westerlo Westerlo
