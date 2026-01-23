Officiel : l'Antwerp s'offre un titulaire de Saint-Trond pour une indemnité modeste !
Photo: © photonews
Pourtant titulaire indiscutable à Saint-Trond, étonnant deuxième de la Jupiler Pro League, Rein Van Helden quitte le Stayen pour s'engager à l'Antwerp, contre 1,5 million d'euros.
Après 21 journées, Saint-Trond est l’étonnant deuxième du championnat, à seulement trois points de l’Union Saint-Gilloise, leader, et avec une longueur d'avance sur le Club de Bruges.
Malgré l’intérêt logique des clubs pour plusieurs titulaires, les cadres trudonnaires pourraient se dire qu’il y a une page d’histoire à écrire cette saison et que rester au Stayen tous ensemble serait le meilleur moyen d’y parvenir.
Les conditions, notamment salariales, proposées par les Canaris sont toutefois inférieures à celles des autres candidats du top 6, et il devient donc difficile de refuser les offres lorsque l’un d’eux frappe à la porte.
Rein Van Helden quitte Saint-Trond pour l'Antwerp
C’est ce qu’a fait l’Antwerp, qui cherchait à remplacer Rosen Bozhinov et a jeté son dévolu sur Rein Van Helden, titulaire à 21 reprises lors des 21 premières journées de Jupiler Pro League.
Le Great Old a, selon les informations de Het Nieuwsblad et de Sacha Tavolieri, proposé 1,5 million d’euros à Saint-Trond, qui a accepté de laisser partir le défenseur central de 23 ans. L’information est désormais officielle : Rein Van Helden a signé un contrat courant jusqu’au 30 juin 2030 au Bosuil.
Rein Van Helden is a Red! ✍️🔴⚪— Royal Antwerp FC (@official_rafc) January 23, 2026
Rein Van Helden (23) heeft een contract van 4,5 seizoenen getekend bij The Great Old. De Belgische centrale verdediger komt over van STVV en heeft al 131 profwedstrijden op de teller, waarvan 95 voor STVV.
Met zijn ervaring op jonge leeftijd is… pic.twitter.com/PXsa12f8OI
