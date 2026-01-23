Belle semaine pour la Belgique, mais une mauvaise nouvelle au coefficient UEFA

Avec deux victoires en trois rencontres et la qualification assurée du Racing Genk pour les barrages de l'Europa League, la Belgique vient de vivre une belle semaine au coefficient UEFA. Ces bonnes performances s'accompagnent toutefois d'une mauvaise nouvelle.

Si la défaite de l’Union Saint-Gilloise au Bayern Munich était malgré tout assez attendue, le Club de Bruges et le Racing Genk ont fait le travail cette semaine en Coupe d’Europe, s’imposant respectivement contre le Kairat Almaty (1-4) et le FC Utrecht (0-2).

Grâce à cette victoire acquise ce jeudi soir, les Limbourgeois sont assurés de se qualifier, à minima, pour les barrages de l’Europa League, et peuvent encore espérer terminer la phase de ligue dans le top 8. Pour cela, il leur faudra battre Malmö lors de la dernière journée.

Une belle semaine pour la Belgique, qui a obtenu le même nombre de points que les Pays-Bas, l’un de ses concurrents directs, dont le bilan s’élève à deux victoires et trois défaites en cinq rencontres cette semaine.

La Belgique dépassée par le Portugal au classement de 2026-2027

Le Portugal, en revanche, a fait mieux que la Belgique, avec deux victoires, un partage et une défaite, dont le succès surprise du Sporting Portugal face au tenant du titre de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain.

Au coefficient UEFA de la saison 2025-2026, la Belgique conserve donc sa huitième place, avec une avance qui continue de croître sur la Turquie, neuvième. Mais si l’on prend en compte le classement de la saison prochaine, nos clubs viennent de connaître une petite mauvaise nouvelle.





En effet, le Portugal, qui perdra 12.916 points au terme de la saison contre 6.600 pour la Belgique, vient de rattraper son retard et a subtilisé la sixième place virtuelle de nos clubs en 2027, les Pays-Bas étant actuellement huitièmes avec un retard certain. La Belgique devrait donc bel et bien gagner une place par rapport à cette saison, mais pas deux, comme cela aurait été possible en cas de meilleurs résultats globaux.