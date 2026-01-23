Un peu comme Beka Beka : la RAAL officialise un transfert qui ne sera pas fit tout de suite

La RAAL a annoncé son deuxième transfert du jour après Nachon Nsingi. Bryan Soumaré signe, libre, après un an et demi sans club.

Bryan Soumaré (26 ans) n'a plus joué un match officiel depuis mars... 2024. Près de deux ans sans jouer : c'est un sacré pari que prend la RAAL, qui a officialisé la signature du milieu de terrain français, libre depuis l'été 2024 et la fin de son contrat à Dijon.

Cette longue absence des terrains est liée à une blessure et à des soucis médicaux, qui ont empêché Soumaré de rebondir. Il est désormais remis, mais manque naturellement de rythme et n'est pas près d'être fit.

Un pari en vue de la saison 26-27

C'est donc un pari qui rappelle un peu celui d'Alexis Beka Beka, en gros manque de rythme à son arrivée l'été dernier et qui n'a toujours pas réussi à s'imposer comme titulaire à La Louvière malgré ses qualités évidentes.

Bryan Soumaré a d'ailleurs signé un contrat pour un an et demi, et constitue donc plutôt un renfort en vue de la saison prochaine. S'il retrouve son meilleur niveau, l'ancien de Dijon et Sochaux pourrait être une addition intéressante au groupe des Loups.

Soumaré a en effet disputé 81 matchs de Ligue 2 mais aussi une douzaine de Ligue 1. En 2021, sa valeur marchande la plus élevée était de 2 millions d'euros.