Un peu comme Beka Beka : la RAAL officialise un transfert qui ne sera pas fit tout de suite

Un peu comme Beka Beka : la RAAL officialise un transfert qui ne sera pas fit tout de suite
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

La RAAL a annoncé son deuxième transfert du jour après Nachon Nsingi. Bryan Soumaré signe, libre, après un an et demi sans club.

Bryan Soumaré (26 ans) n'a plus joué un match officiel depuis mars... 2024. Près de deux ans sans jouer : c'est un sacré pari que prend la RAAL, qui a officialisé la signature du milieu de terrain français, libre depuis l'été 2024 et la fin de son contrat à Dijon.

Cette longue absence des terrains est liée à une blessure et à des soucis médicaux, qui ont empêché Soumaré de rebondir. Il est désormais remis, mais manque naturellement de rythme et n'est pas près d'être fit.

Un pari en vue de la saison 26-27

C'est donc un pari qui rappelle un peu celui d'Alexis Beka Beka, en gros manque de rythme à son arrivée l'été dernier et qui n'a toujours pas réussi à s'imposer comme titulaire à La Louvière malgré ses qualités évidentes.

Bryan Soumaré a d'ailleurs signé un contrat pour un an et demi, et constitue donc plutôt un renfort en vue de la saison prochaine. S'il retrouve son meilleur niveau, l'ancien de Dijon et Sochaux pourrait être une addition intéressante au groupe des Loups.

Lire aussi… Un club d'Arabie saoudite toque à la porte : Sami Lahssaini en route vers un départ de la RAAL La Louvière ?
Soumaré a en effet disputé 81 matchs de Ligue 2 mais aussi une douzaine de Ligue 1. En 2021, sa valeur marchande la plus élevée était de 2 millions d'euros. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
RAAL La Louvière
STVV
Bryan Soumaré

Plus de news

Triplé de Kanga, le Standard humilié : conspués, les Rouches prennent une gifle contre Gand

Triplé de Kanga, le Standard humilié : conspués, les Rouches prennent une gifle contre Gand

22:39
L'Olympic Charleroi touche le fond à domicile face à la lanterne rouge

L'Olympic Charleroi touche le fond à domicile face à la lanterne rouge

22:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/01: Lang - Goore - De Mil - Pupe

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/01: Lang - Goore - De Mil - Pupe

21:40
Un club d'Arabie saoudite toque à la porte : Sami Lahssaini en route vers un départ de la RAAL La Louvière ?

Un club d'Arabie saoudite toque à la porte : Sami Lahssaini en route vers un départ de la RAAL La Louvière ?

14:20
Tom Saintfiet dénonce : "En Belgique, ce n'est que du copinage"

Tom Saintfiet dénonce : "En Belgique, ce n'est que du copinage"

22:00
Rik De Mil espère conserver un grand talent : "Il peut encore progresser"

Rik De Mil espère conserver un grand talent : "Il peut encore progresser"

21:20
Officiel : Noa Lang quitte déjà le Napoli

Officiel : Noa Lang quitte déjà le Napoli

21:40
Besnik Hasi n'était même pas au courant, mais un Anderlechtois s'en va bel et bien

Besnik Hasi n'était même pas au courant, mais un Anderlechtois s'en va bel et bien

20:30
OFFICIEL : suite à la signature d'Oumar Diouf, Saint-Trond laisse partir un attaquant

OFFICIEL : suite à la signature d'Oumar Diouf, Saint-Trond laisse partir un attaquant

11:30
Un retour surprenant : parti en MLS, cet ancien de Pro League revient au KV Courtrai

Un retour surprenant : parti en MLS, cet ancien de Pro League revient au KV Courtrai

20:00
Les maux de tête d'Ivan Leko : "Je n'ai aucun gardien de but fit"

Les maux de tête d'Ivan Leko : "Je n'ai aucun gardien de but fit"

19:00
Pas de carrière en pro... à cause d'un trop petit sexe : "Les croisés du calebar"

Pas de carrière en pro... à cause d'un trop petit sexe : "Les croisés du calebar"

19:30
Coup dur pour l'Antwerp avant d'affronter Charleroi ce dimanche

Coup dur pour l'Antwerp avant d'affronter Charleroi ce dimanche

18:30
Ivan Leko met les choses au clair à propos d'un éventuel départ de Raphael Onyedika : "Je ne suis pas stupide"

Ivan Leko met les choses au clair à propos d'un éventuel départ de Raphael Onyedika : "Je ne suis pas stupide"

18:00
Besnik Hasi compare Danylo Sikan à l'un de ses anciens coéquipiers à Anderlecht : "C'était notre meilleur attaquant"

Besnik Hasi compare Danylo Sikan à l'un de ses anciens coéquipiers à Anderlecht : "C'était notre meilleur attaquant"

17:00
"Je n'aime pas l'arrogance inutile" : Vincent Kompany se confie sur son tempérament

"Je n'aime pas l'arrogance inutile" : Vincent Kompany se confie sur son tempérament

17:30
Besnik Hasi tombe complètement des nues : "Il part ? C'est la première fois que j'en entends parler"

Besnik Hasi tombe complètement des nues : "Il part ? C'est la première fois que j'en entends parler"

16:30
OFFICIEL : la RAAL La Louvière tient sa première recrue hivernale

OFFICIEL : la RAAL La Louvière tient sa première recrue hivernale

15:23
Vincent Kompany préface la prochaine rencontre du Bayern : "Si l'on regarde le match contre l'Union SG..."

Vincent Kompany préface la prochaine rencontre du Bayern : "Si l'on regarde le match contre l'Union SG..."

16:00
"J'étais le plus heureux" : Dante Vanzeir ne mâche pas ses mots à propos du départ d'Ivan Leko de La Gantoise

"J'étais le plus heureux" : Dante Vanzeir ne mâche pas ses mots à propos du départ d'Ivan Leko de La Gantoise

15:00
Coup de tonnerre dans le football amateur : l'équipe première d'un club de D2 ACFF va disparaître

Coup de tonnerre dans le football amateur : l'équipe première d'un club de D2 ACFF va disparaître

14:00
Une offre de... 11 millions : le Club de Bruges prêt à casser sa tirelire pour son nouveau renfort offensif

Une offre de... 11 millions : le Club de Bruges prêt à casser sa tirelire pour son nouveau renfort offensif

13:30
Officiel : l'Antwerp s'offre un titulaire de Saint-Trond pour une indemnité modeste !

Officiel : l'Antwerp s'offre un titulaire de Saint-Trond pour une indemnité modeste !

11:00
Un Français pourrait bien rejoindre le KRC Genk cet hiver : les discussions ont débuté

Un Français pourrait bien rejoindre le KRC Genk cet hiver : les discussions ont débuté

13:00
Belle semaine pour la Belgique, mais une mauvaise nouvelle au coefficient UEFA

Belle semaine pour la Belgique, mais une mauvaise nouvelle au coefficient UEFA

12:40
Mercato, un message pour Sahabo et l'éclosion de Spoden : Vincent Euvrard fait le point avant Standard - Gand

Mercato, un message pour Sahabo et l'éclosion de Spoden : Vincent Euvrard fait le point avant Standard - Gand

12:00
Début de journée agité à La Gantoise : un départ officialisé après l'arrivée de Moctar Diop

Début de journée agité à La Gantoise : un départ officialisé après l'arrivée de Moctar Diop

12:20
Oumar Diouf ne vient pas pour rien : un attaquant sur le départ à Saint-Trond

Oumar Diouf ne vient pas pour rien : un attaquant sur le départ à Saint-Trond

08:20
Dates et lieux confirmés par l'Union belge : deux matchs amicaux pour les Diables avant la Coupe du monde 2026

Dates et lieux confirmés par l'Union belge : deux matchs amicaux pour les Diables avant la Coupe du monde 2026

10:30
"Discussions en cours" : Anderlecht s'intéresse à un défenseur central italien

"Discussions en cours" : Anderlecht s'intéresse à un défenseur central italien

10:00
Standard - La Gantoise : un match à six points pour le top 6 (live 20h45)

Standard - La Gantoise : un match à six points pour le top 6 (live 20h45)

08:40
Officiel : après avoir manqué Oumar Diouf, La Gantoise tient son nouvel attaquant

Officiel : après avoir manqué Oumar Diouf, La Gantoise tient son nouvel attaquant

09:30
Après Jashari et Ordonez, le bras de fer Bruges-Onyedika : le club retient toujours son joueur

Après Jashari et Ordonez, le bras de fer Bruges-Onyedika : le club retient toujours son joueur

09:00
À 34 ans, Enes Saglik (ex-Eupen, Charleroi, Mouscron) s'offre un nouveau défi... bien différent

À 34 ans, Enes Saglik (ex-Eupen, Charleroi, Mouscron) s'offre un nouveau défi... bien différent

07:20
"Un usage excessif de la force" : le Racing Genk sort du silence après le chaos à Utrecht

"Un usage excessif de la force" : le Racing Genk sort du silence après le chaos à Utrecht

08:00
5
Loin des yeux, près du coeur : un ancien du Standard revient dire bonjour à Sclessin

Loin des yeux, près du coeur : un ancien du Standard revient dire bonjour à Sclessin

07:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 22
Standard Standard 0-4 La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 24/01 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 24/01 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Louvain OH Louvain 24/01 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 25/01 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 25/01 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 25/01 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 25/01 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved