Faux pas d'emblée pour le Mali de Tom Saintfiet à la CAN

La CAN est lancée au Maroc, et le deuxième match de la compétition opposait le Mal à la Zambie. Les hommes de Tom Saintfiet ont perdu deux précieux points dans les arrêts de jeu.

Tom Saintfiet, le globe-trotter du football belge, s'est taillé une solide réputation sur le continent africain en obtenant notamment d'excellents résultats à la CAN avec la Gambie en 2021. Cette année, avec le Mali, il a de grandes ambitions.

Et pendant longtemps ce lundi, face à la Zambie, on a cru que les Aigles du Mali lanceraient au mieux leur CAN. Mais un but de Patson Daka, l'une des stars de la sélection zambienne, a répondu en toute fin de rencontre (90e+2) au but de Lassine Sinayoko inscrit à la 61e.

Dorgeles et Sakala titulaires

Deux points perdus en dernière minute, donc, pour Saintfiet et ses hommes. Cela pourrait bien faire la différence, car le Mali évolue dans un groupe compliqué, avec le Maroc (pays-hôte) et les Comores.

Il y avait plusieurs figures connues de la Pro League sur le terrain : Nene Dorgeles (ex-Westerlo) était titulaire côté malien, Fashion Sakala (ex-Ostende) côté zambien.



Ce vendredi, le Maroc affrontera le Mali dans le match au sommet de ce groupe A.