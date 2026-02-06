Le RFC Liège s'impose contre le Lierse et poursuit sa belle série

Le RFC Liège s'impose contre le Lierse et poursuit sa belle série
Photo: Nicolas Darimont

Le RFC Liège poursuit sa jolie série de matchs sans défaite. Les Sang et Marine se sont imposés sur le score de 2-1 contre le Lierse ce vendredi à Rocourt.

Sur une série de cinq matchs sans défaite (trois victoires et deux nuls), le RFC Liège entendait bien poursuivre sur cette lancée en s’imposant ce vendredi soir. Les hommes de Gaëtan Englebert affrontaient le Lierse, onzième du classement. Les Sang et Marine, de leur côté, entamaient cette rencontre en étant sixièmes, à six unités de la KAS Eupen, septième, et à seulement deux points du Patro Eisden et de Lommel, respectivement cinquième et quatrième.

La première tentative de la partie est liégeoise (3e). Simon Paulet récupère le ballon sur le côté droit. Ensuite, en voulant passer un homme, il se fait subtiliser le ballon, qui revient dans les pieds de Kays Ruiz. L’ancien Parisien s’avance dans le grand rectangle et est bloqué, mais il tente sa chance. Sa tentative est repoussée en corner par Kiany Vroman.

C’est à la 10e minute de jeu qu’il y a eu la première vraie possibilité du match. Suite à un long ballon de Jonathan D’Ostilio, Benoît Bruggeman part sur le côté gauche, centre pour Simon Paulet, mais la défense du Lierse repousse le ballon. Deux minutes plus tard, c’est Frederic Soelle qui a une jolie possibilité en s’avançant vers le portier adverse depuis le côté droit, mais sa frappe est repoussée par ce dernier.

La première possibilité du Lierse est survenue à la 13e minute de jeu. Sur un coup franc bien placé aux abords de la surface de réparation, Victor Daguin frappe sur le mur du Matricule 4. Le ballon lui revient dans les pieds et il retire, mais Jordi Belin intervient bien en captant le ballon.

Le RFC Liège ouvre le score

À la 18ᵉ minute de jeu, le RFC Liège a finalement trouvé la faille. Martin Wasinski centre depuis le côté droit pour Benoît Bruggeman, qui conclut du pied gauche. Les Sang et Marine sont aux commandes. 

Aucune réelle occasion n’a ensuite été à signaler jusqu’à la 32e minute de jeu. Kays Ruiz trouve parfaitement Bruggeman d’un petit lob dans le côté droit de la surface de réparation. Ce dernier remet dans l’axe pour Frederic Soelle, qui tente une madjer, mais cela ne termine pas au fond.

Le RFC Liège est reparti aux vestiaires avec un avantage d'un but, ce qui est mérité sur l'ensemble de la première période. 

Les Pallieters égalisent

Après un début de première période pauvre en occasions, le Lierse a finalement égalisé (1-1, 57e). D’une frappe sublime sur un coup franc bien placé côté droit, Jenthe Mertens, monté au jeu à la mi-temps, remet les compteurs à égalité.

Contrairement à la première période, le RFC Liège peine à se créer des occasions. À 20 minutes du terme, Gaëtan Englebert procède à deux changements : Kays Ruiz et Kevin Shkurti sont respectivement remplacés par Alexis Lefebvre et Alexis De Sart. Le message est clair : les Sang et Marine veulent s’imposer. 

Alexis De Sart trouve Benoît Bruggeman d’un long ballon sur le côté gauche quatre minutes plus tard, mais l’ailier ne cadre pas sa frappe. Du côté du Lierse, Cedric Van Meirvenne tente notamment une frappe lointaine, mais c’est sans danger. À la 78e, alors que la mobilette s’avance vers le but sur le côté droit, il est stoppé net par Pietro Perdichizzi, qui reçoit un deuxième carton jaune et est exclu.

Les Sang et Marine reprennent les devants

Une minute plus tard, les Sang et Marine ont repris les commandes (2-1, 80e). Jonathan D’Ostilio récupère le ballon dans l’axe, sur le côté gauche, aux abords de la surface de réparation après un coup franc. Il transmet à Pierre-Yves Ngawa sur le côté droit, qui centre pour Frederic Soelle, lequel permet à Liège de mener à nouveau.

L’avant-centre a inscrit son sixième but de la saison. Quelques instants plus tard, la rencontre a été arrêtée pendant 15 minutes suite à des jets de projectiles des fans du Lierse.

Après le retour des vestiaires, mauvaise nouvelle pour le RFC Liège : Simon Paulet a été contraint de céder sa place sur civière. Il a été remplacé par Abian Arslan.

Le RFC Liège s’est finalement imposé sur le score de 2-1. Les Sang et Marine prennent trois points importants dans la course pour le top 6 et mettent notamment la pression sur Eupen, qui se retrouve désormais à neuf points d’eux. Les Pandas affronteront le deuxième du classement, Courtrai, ce samedi.

