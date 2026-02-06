STVV écrase Westerlo : les Canaris ne lâchent pas l'Union SG !

Ce vendredi soir, STVV ouvrait la 24e journée de Jupiler Pro League avec un déplacement en Campine pour y défier Westerlo.

Le duel entre Issame Charaï et Wouter Vrancken, deux entraîneurs belges relativement jeunes, a tourné en faveur du deuxième cité. En déplacement au Kuipje, STVV n'a fait qu'une bouchée de Westerlo. Après avoir mené 0-3 à la mi-temps, Goto a aggravé le score en fin de match pour porter le score final à 0-4.

Yamamoto complètement oublié lors d'un corner n'a eu qu'à pousser le ballon au fond des filets pour ouvrir le score (10e). Westerlo cherchait à égaliser, mais se retrouvait mené de deux buts. Une fois de plus, les Campinois se sont tirés une balle dans le pied sur corner. Cette fois, c'est Sissako qui a fait trembler les filets de Jungdal (31e).

Distribution de cadeaux de Westerlo

Pour couronner le tout, le gardien danois a également commis une erreur. À l'approche de la mi-temps, il a envoyé le ballon directement dans les pieds de Goto, qui a servi Yamamoto pour le 0-3 (42e).

Après le repos, STVV gérait son avance confortable et n'a à aucun moment été menacé. Ourega a reçu un deuxième carton jaune à un quart d'heure de la fin. STVV a immédiatement profité de sa supériorité numérique : Goto a porté le score à 0-4 (82e).



Grâce à cette victoire, les Canaris se rapprochent à un point du leader, l'Union, qui accueille la RAAL dimanche. Westerlo a du pain sur la planche avec trois gros matchs contre l'Antwerp, Charleroi et l'Union.