Marlon Fossey révèle sa clé du match contre Bruges : "C'est là que nous sommes les meilleurs"

Moment de retrouvailles dimanche à Bruges entre Ivan Leko et le Standard, où plusieurs joueurs encore présents cette saison ont côtoyé le Croate et évolué sous ses ordres.

Marlon Fossey garde un excellent souvenir d'Ivan Leko. L'Américain salue le travail du Croate, un homme important qu'il a croisé dans sa carrière. Mais malgré cela, il ne laissera pas de place aux sentiments, ni avant ni pendant le match de dimanche.

Le plus grand respect pour Ivan Leko

"Leko figure parmi les meilleurs entraîneurs que j'ai eu dans ma carrière. Même du point de vue des matchs, c'est l'entraîneur avec lequel j'ai joué le plus dans toute ma carrière. Il a eu un impact sur moi, c'est en partie grâce à lui que j'ai fait une bonne saison l'année dernière", explique le défenseur en conférence de presse.

"J'ai le plus grand respect pour lui. Il était très bon avec les joueurs au niveau individuel et, comme vous pouvez le voir, il a été très efficace avec ce qu'il avait l'année dernière. J'ai donc de bons souvenirs de lui, mais dimanche c'est un autre match de football que nous devons gagner, donc je n'y penserai pas ni pendant ni autour du match, peut-être après le match, oui", précise-t-il.

La confiance, et les stats, en faveur du Standard

Le Standard se déplace au Jan Breydel Stadion le moral gonflé à bloc. En effet, les Rouches gardent de bons souvenirs de Bruges la saison dernière : "Oui, c'était l'un des moments forts de la saison dernière, ce sera un match similaire. C'est une équipe très technique, mais si nous leur mettons la pression dès la première minute, nous pouvons leur compliquer la tâche. Nous attendons tous ce match avec impatience", explique l'Américain.

La clé du match selon Fossey

Lire aussi… Retour en force contre Anderlecht : le Standard a hâte d'en découdre avec Bruges›

"Tout commence par l'énergie, comme vous l'avez vu ce week-end. C'est quand nous mettons de l'énergie et de l'intensité que nous sommes les meilleurs. Nous devrons être efficaces lorsque nous aurons des occasions. Bruges n'est pas un stade où l'on a beaucoup d'occasions de marquer, mais nous savons que lorsque nous en avons une, nous devons la concrétiser. L'essentiel est donc d'avoir la même intensité que lors du match contre Anderlecht, et le reste suivra."