Brian Riemer peiné par le sort d'un Anderlechtois : "Ça m'a fait quelque chose de le voir sur le banc"

Jeudi soir, le sélectionneur national du Danemark assistait au match de coupe entre Anderlecht et l'Antwerp. Il a été assez surpris par certaines choses.

Brian Riemer était en tribune au Lotto Park ce jeudi pour le match de Coupe de Belgique. Il était venu visionner Lucas Hey. Le Danois, ancien coach du Sporting, a été impressionné par le nombre de jeunes joueurs présents sur le terrain du côté des Mauve et Blanc.

Beaucoup de jeunes à Anderlecht

"Nathan De Cat est un joueur formidable. À l'âge de 15 ans, je l'avais repris dans le noyau A et il avait déjà été plusieurs fois sur le banc. Il s'était entraîné avec l'équipe, avait participé au stage. Je l'ai trouvé très prometteur contre l'Antwerp", a déclaré Riemer dans Het Laatste Nieuws.

Il a également mentionné Ali Maamar, qui a fait beaucoup de progrès à ses yeux. Mais Riemer a également été surpris par un joueur qui n'a pas eu sa chance dans le onze de base : "Cela m'a touché de voir Yari (Verschaeren, ndlr) sur le banc jeudi."

Peiné par le sort de Yari Verschaeren

A l'époque en effet, leur relation semblait particulièrement bonne : "C'était un joueur qui me tenait à cœur. Je regrette qu'il ne se développe pas d'une manière qui lui permette de passer à l'échelon supérieur", poursuit-il.

Pourtant, Riemer croyait fermement en lui. Il a même un jour comparé Verschaeren à Luka Modric : "Je continue de penser qu'il a énormément de qualités. Yari est capable de faire des choses que les autres ne peuvent pas faire. Bien sûr, chacun évolue à son propre rythme. Il doit maintenant essayer de trouver sa place. À Anderlecht ou ailleurs", conclut le Danois.