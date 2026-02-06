Retour en force contre Anderlecht : le Standard à hâte d'en découdre avec Bruges

Les Rouches se préparent pour un déplacement toujours très compliqué au Jan Breydel Stadion. Pourtant, ils partent avec le moral boosté suite à la victoire contre Anderlecht, et avec un très bon souvenir de la saison dernière.

"La semaine a été bonne jusqu'à présent, surtout après la victoire dans le Classico. Mais nous devons nous concentrer sur notre match contre Bruges. L'enthousiasme est de mise, nous avons de bons souvenirs de la saison dernière et nous devons adopter le même style de jeu", a partagé Marlon Fossey en conférence de presse.

Une victoire dans le Classico bonne pour le moral

Fossey sera-t-il capable d'insuffler la même énergie contre Bruges ? "Vous l'avez vu ce week-end. Je pense que tous les joueurs ont donné le maximum et apporté une bonne énergie sur le terrain. Parfois, il suffit d'un seul joueur, mais si un ou deux joueurs le font, les autres suivent. J'essaie donc de montrer l'exemple mais quand nous sommes tous sur la même longueur d'onde, c'est facile", précise-t-il.

Un retour qui fait du bien après 3 mois

"J'étais prêt à jouer contre Anderlecht. Normalement, après trois mois d'absence pour blessure, on recommence par jouer 30 minutes. Mais l'entraîneur et le staff médical étaient d'accord pour que je commence le match et ont conclu qu'il valait mieux que j'apporte mon énergie à l'équipe dès le début plutôt que d'entrer en fin de match", indique l'Américain.

"Je pense que c'était une bonne décision. Personnellement, j'étais ravi d'être de retour sur le terrain. C'est la plus longue période d'absence que j'ai connue depuis que je suis ici, donc mon retour s'est fait naturellement. Dans un stade comble, c'est clairement l'un de mes meilleurs souvenirs au Standard", savoure Fossey.

Marlon Fossey apte à tout jouer contre Bruges ?



"Savoir si je serai apte à jouer tout le match contre Bruges dépendra de la façon dont se passera l'entraînement demain et de l'avis du staff médical. Mais je suis certain que je pourrai jouer plus de 45 minutes. Contre Anderlecht, c'était le plan du physio que je ne joue que 45 minutes maximum pour ne prendre aucun risque", précise enfin le défenseur.