🎥 Pluie de buts et remontée spectaculaire pour Genk qui aide le RFC Liège au classement

Chafik Ouassal
Commentaire
🎥 Pluie de buts et remontée spectaculaire pour Genk qui aide le RFC Liège au classement

La 24e journée de Challenger Pro League proposait deux rencontres ce soir, entre Liège et le Lierse, ainsi qu'un derby limbourgeois entre Jong Genk et le Patro.

Après la belle victoire de Liège face au Lierse, qui permet aux Sang & Marine de signer un sixième match sans défaite (lire ici), l'autre rencontre de la soirée opposait Jong Genk et le Patro Eisden.

Les deux formations ont partagé la mise de manière spectaculaire, dans un match qui s'est soldé sur le score de... quatre partout.

Jong Genk n'a rien lâché

Le Patro a pris l'avantage 2-0 dès la 6e minute grâce à Raymond Asante et Leandro Roussea. Jong Genk a réagi en marquant deux buts par Victory Beniangba à la 45e et à la 53e minute. Le Patro Eisden a repris l'avantage grâce à Jordan Renson à la 62e minute et Japhet Muanza à la 73e minute.

Mais les jeunes du Racing réduisaient l'écart à la 84e minute, via Jonathan Coenen avant d'arracher l'égalisation à la 94e minute.

Au classement, le Patro réalise une mauvaise opération et voit Liège revenir à sa hauteur. Genk prend un point précieux dans sa course au maintien.

Division 2

 Journée 24
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 4-4 Jong Genk Jong Genk
FC Liège FC Liège 2-1 Lierse SK Lierse SK
Eupen Eupen 07/02 KV Courtrai KV Courtrai
Beerschot Beerschot 07/02 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
RFC Seraing RFC Seraing 07/02 RSCA Futures RSCA Futures
KSC Lokeren KSC Lokeren 07/02 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Francs Borains Francs Borains 08/02 RWDM Brussels RWDM Brussels
SK Beveren SK Beveren 08/02 Lommel SK Lommel SK
