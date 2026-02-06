🎥 Pluie de buts et remontée spectaculaire pour Genk qui aide le RFC Liège au classement

La 24e journée de Challenger Pro League proposait deux rencontres ce soir, entre Liège et le Lierse, ainsi qu'un derby limbourgeois entre Jong Genk et le Patro.

Après la belle victoire de Liège face au Lierse, qui permet aux Sang & Marine de signer un sixième match sans défaite (lire ici), l'autre rencontre de la soirée opposait Jong Genk et le Patro Eisden.

Les deux formations ont partagé la mise de manière spectaculaire, dans un match qui s'est soldé sur le score de... quatre partout.

Jong Genk n'a rien lâché

Le Patro a pris l'avantage 2-0 dès la 6e minute grâce à Raymond Asante et Leandro Roussea. Jong Genk a réagi en marquant deux buts par Victory Beniangba à la 45e et à la 53e minute. Le Patro Eisden a repris l'avantage grâce à Jordan Renson à la 62e minute et Japhet Muanza à la 73e minute.

Mais les jeunes du Racing réduisaient l'écart à la 84e minute, via Jonathan Coenen avant d'arracher l'égalisation à la 94e minute.

Au classement, le Patro réalise une mauvaise opération et voit Liège revenir à sa hauteur. Genk prend un point précieux dans sa course au maintien.



