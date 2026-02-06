Rik De Mil attend toujours un nouvel assistant : que se passe-t-il ?

La Gantoise occupe une belle cinquième place en Jupiler Pro League. Pourtant, Rik De Mil a encore pas mal de travail devant lui et attend toujours un assistant.

La Gantoise affronte OHL ce week-end. Pour les Buffalos, c’est l’occasion idéale de faire un nouveau pas vers une place en Champions Play-offs, comme l'évoque l’entraîneur Rik De Mil.

Son équipe reste sur un solide dix points sur douze : “Nous traversons une période où tout va nettement mieux. Les résultats, le jeu, l’ambiance dans le groupe…”, a-t-il confié à Het Laatste Nieuws. Il sait que la défaite risque de les frapper à un moment, mais il veut repousser ce moment là le plus longtemps possible.

Cinquième place en Jupiler Pro League

“Nous devons rester solides mentalement. La fin du championnat approche. Reste à voir comment mon groupe gérera cette pression. Même si j’essaie d’en enlever un maximum aux gars”, explique-t-il clairement.

Le mercato hivernal a été assez limité, même si De Mil aurait aimé faire un peu plus : “Un mercato d’hiver n’est jamais simple. Au final, en tant que groupe, nous avons bien géré la période des transferts. Nous nous sommes surtout concentrés sur les gars qui sont ici.”

À la recherche d’un adjoint supplémentaire



Ce que De Mil n’a toujours pas non plus, c’est un adjoint supplémentaire. Lors de sa nomination, il avait été clairement indiqué que deux entraîneurs adjoints arriveraient. Avec Mbaye Leye, un seul poste a pour l’instant été pourvu : “Nous préférons attendre le bon moment. Cet adjoint supplémentaire arrivera de toute façon, mais il doit s’agir de quelqu’un dont nous sommes convaincus à 300%. Cela ne sert à rien d’agir dans la précipitation”, conclut De Mil.