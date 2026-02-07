"Le groupe est très facile à vivre" : Victor Corneillie se sent déjà bien au RFC Liège

Monté en toute fin de match lors de la victoire du RFC Liège face au Lierse (2-1) ce vendredi, Victor Corneillie s'est présenté à notre micro pour nous parler de ses premiers pas dans sa nouvelle équipe.

Officiellement joueur du RFC Liège depuis ce lundi, Victor Corneillie a déjà pu faire ses grands débuts. Il attendait cela avec impatience et s’est tenu prêt.

L’objectif a été atteint puisque le RFC Liège n’a pas encaissé après sa montée au jeu : "Je me sentais bien, surtout avec la victoire. Il ne restait pas beaucoup de temps, mais il fallait préserver le score. Je me suis tenu prêt pendant tout le match, pour être prêt quand j’allais rentrer, et ça a payé. On n’a pas pris de but, c’est le plus important.

Dans une défense à cinq, ce n’est pas toujours évident, mais j’étais préparé. Je m’étais entraîné toute la semaine pour être titulaire. Quand on apprend qu’on est sur le banc, il faut rester sérieux et concentré. J’étais prêt à aider dès que possible, et au final, c’est une belle victoire. Trois points très importants pour la suite du championnat. On est dans le top 6, il faut continuer."

Une intégration facile ?

Il s’est ensuite exprimé sur son adaptation : "Mon intégration s’est très bien passée. Le groupe est très facile à vivre, donc c'est parfait. Concernant mon arrivée, tout s’est réglé très vite, en fin de mercato. On était déjà en contact depuis un moment, et l’opportunité s’est concrétisée à ce moment-là. Maintenant, je suis là, tourné vers l’avenir."

Était-ce une volonté de quitter l’Olympic Charleroi ? "On a regardé les options possibles, et j’ai eu cette opportunité de rejoindre Liège, un club formidable. Ma carrière avait un peu ralenti après ma grosse blessure à La Louvière, mais j’espère pouvoir repartir de l’avant avec ce nouveau challenge.



J’habite à Liège, juste à côté, donc ce sera plus facile pour moi d’être prêt chaque week-end. C’est un nouveau défi. Pour la suite, on verra bien, je ne me prends pas la tête. Je veux juste travailler dur à l’entraînement pour montrer que je suis prêt à poursuivre l’aventure, avancer étape par étape, et on verra où cela me mènera", a-t-il conclu.