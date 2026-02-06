Réaction "L'équipe a pris l'habitude de jouer à ce niveau" : Gaëtan Englebert analyse la belle série du RFC Liège

"L'équipe a pris l'habitude de jouer à ce niveau" : Gaëtan Englebert analyse la belle série du RFC Liège
Le RFC Liège a pris trois points à Rocourt face au Lierse (2-1) ce vendredi. Gaëtan Englebert était évidemment satisfait après la rencontre.

Les Sang et Marine ont enchaîné un sixième match de suite sans défaite en s’imposant contre les Pallieters. Le RFC Liège est virtuellement quatrième en attendant les autres rencontres et revient à hauteur du Patro Eisden (5e, 40 points), qui a partagé les points contre le Jong Genk (4-4).

Voici la retranscription complète de notre interview de Gaëtan Englebert après le match :

"Je pense que le but qu’on encaisse juste après la mi-temps, sur une phase pareille (un coup franc bien placé, ndlr), c’est dommage. En plus, c’était une des seules actions dangereuses qu’ils ont eues aujourd’hui, et encore, ce n’était pas très menaçant. On aurait dû marquer un deuxième but pour se mettre un peu plus vite à l’abri.

Ça n’a pas été le cas. On a eu un quart d’heure, vingt minutes plus difficiles, juste avant et après le but. Mais après, on a eu la réussite qu’il fallait. Avec deux joueurs qui sont entrés, qui ont apporté de la fraîcheur, et sur une phase arrêtée, on est parvenus à reprendre l’avantage.

La fin de match, on l’a bien gérée. Chaque semaine, on voit que c’est compliqué de gagner des matchs. Donc quand on peut reprendre trois points, c’est une très bonne opération, surtout avec la manière. La première mi-temps était vraiment d’un bon niveau, face à une équipe bien organisée. 

Lire aussi… "Le groupe est très facile à vivre" : Victor Corneillie se sent déjà bien au RFC Liège

Un manque de présence dans les seize mètres 

On s’est créés des possibilités, même si on n’a peut-être pas eu assez de présence dans les seize mètres. Beaucoup de ballons sont passés, mais on n’avait qu’un ou deux joueurs dans la zone. C’est peut-être le seul point négatif, mais pour le reste, on a fait un bon match.

On savait qu’il fallait changer de côté rapidement et créer la supériorité dans cette zone. Il fallait aussi plus de présence devant le but, mais dans l’ensemble, on a bien fait les choses. Il y a eu plusieurs ballons dangereux devant le but, et la victoire est vraiment méritée.

Ce sont des matchs qui se jouent à peu de choses. Quand on ne se met pas à l’abri, il y a toujours un risque d’être repris sur un fait de jeu qui remet l’adversaire dans le match. C’est sûr que c’est plus compliqué, mais ça fait deux ou trois fois qu’on parvient à réagir, et c’est important en tant qu’équipe.

La blessure de Simon Paulet

Pour Simon Paulet (sorti sur blessure, ndlr), c’est au genou. Je pensais au début que c’était la cheville, mais non, c’est bien le genou. On verra ce qu’il en est.

Une très bonne opération aussi au classement ? Oui, on continue notre série, on regarde les équipes autour de nous. Pour le moment, celles qui sont juste au-dessus ou qu’on vient de rattraper, c’est ça qui compte. On a de nouveau un bon match la semaine prochaine, où on n’a rien à perdre et où on peut encore faire une bonne opération.

On va bien se reposer pour certains et bien travailler pour d’autres, parce qu’avec les blessures et la fatigue, on aura besoin de tout le monde. On est contents d’avoir le groupe qu’on a, surtout avec les dernières arrivées, pour être prêts pour les semaines à venir.

Six matchs consécutifs sans défaite, c’est bien oui. C’est important. On ne sait pas toujours gagner, c'est ce qu'on avait souvent dans le passé avec une défaite derrière. On a eu des matchs un peu plus compliqués comme à Anderlecht (match nul 0-0, dlr).

Mais on tient le zéro, et c’est capital pour la confiance et pour les points. On est dans une bonne spirale, tout est positif pour le moment dans le groupe, même s'il y a des blessures...

On voit que l’équipe a pris l’habitude de jouer à ce niveau. On est plus solides défensivement, mieux organisés, capables de tenir un résultat ou de débloquer une situation. La saison dernière, on avait beaucoup de hauts et de bas dans les matchs, et cette saison, beaucoup moins. Ça fait la différence.

Les deux nouveaux 

L’intégration des deux nouveaux s’est bien passée (Emrehan Gedikli et Victor Corneillie). On les avait vus hier nous, mais ils sont déjà dans le groupe. Maintenant, il faut qu’ils travaillent pour s’intégrer rapidement dans le jeu et physiquement, car s’entraîner seul, ce n’est pas la même chose qu’avec un groupe. Ils auront besoin de quelques semaines. 

Victor Corneillie on connaît ses qualités. Il faut maintenant qu’il passe un cap sur la durée d’un match et qu’il soit plus décisif dans la dernière passe. Il apporte beaucoup dans le jeu, mais il peut encore faire plus, et c’est ce qu’on attend de lui."

